El Concejo se involucra de lleno en la crisis laboral de los municipales

El Concejo Municipal en pleno se reunirá hoy con la conducción del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) para abrir una instancia institucional de trabajo con el objetivo de mejorar las condiciones laborales, muy precarias en algunos casos, en las que el personal de la Municipalidad de Rafaela desarrolla sus tareas cotidianas. La visibilidad que en las últimas semanas ganó el tema salpica la gestión del intendente, Luis Castellano, por la falta de reacción para dar respuesta a los insistentes reclamos de los empleados, tal como publicó LA OPINIÓN en la edición del sábado último.

"Nos dirigimos a usted en nuestro carácter de Secretario General y Secretaria Adjunta del SEOM para manifestar nuevamente los pedidos realizados de manera incesante mediante notas y oralmente ante usted", expresa la nota dirigida al Intendente y cuya copia fue entregada el viernes pasado por Cocco a los concejales de la oposición para dar cuenta de la magnitud de la crisis laboral en la que están inmersos los municipales. "El documento habla de que 'nuevamente' le hacen los pedidos y que fueron realizados de 'manera incesante'. Es decir, el intendente sabía de la precariedad laboral de los trabajadores pero no reaccionó a tiempo. Ahora le estalla una bomba de la que debe hacerse cargo. Envió un proyecto de ordenanza incompleto, sin detalles ni especificaciones sobre las acciones a implementar por el Ejecutivo para atender los reclamos", dijo un edil opositor durante le fin de semana. "La responsabilidad por haber llegado a esta situación alarmante es del Intendente", agregó.

De acuerdo a un relevamiento del SEOM, en el palacio municipal de calle Moreno 8 "falta mantenimiento edilicio general y hay hacinamiento en oficinas" a la vez que se reclama "lugar para estacionar los vehículos propios de los agentes municipales". "El mobiliario es insuficiente y obsoleto en general, más de 40 años de antigüedad, tecnología ineficiente en todas las dependencias municipales", agrega.

En el capítulo Infraestructura, también menciona que en el Departamento de Licencia de Conducir y en los juzgados se realizaron "reiterados reclamos por defectos edilicios que generan inconvenientes a la salud de los trabajadores, como la humedad".

En cuanto a la Banda Municipal de Música, se pide "reubicar los ensayos ya que el Centro Cultural Municipal (de calle Pueyrredón 262) está en reparación en forma indefinida". Para el obrador, se solicita "pavimento y mantenimiento en general pues los techos se llueven". Y en el Corralón, el gremio reclama por la falta de casilleros para guardar equipamiento, de duchas y áreas de descanso.

Lo que también es llamativo es el planteo por el trato de los secretarios del gabinete municipal a los empleados de distintas áreas. "Destrato y falta de políticas internas por parte de secretarios que se evidencian en la cantidad de pedidos de traslados, renuncias y licencias psiquiátricas", subraya el documento del SEOM.

"Falta de resolución de conflictos laborales en lo que refiere a violencia laboral y género" es otro de los problemas identificados. Al mismo tiempo, se cuestiona que se "priorice al personal de gabinete sobre agentes de carrera jerarquizados" para la cobertura de vacantes como jefaturas y direcciones, lo que deja en evidencia que un "apoyo político a militantes o amigos del Intendente".

El sábado pasado, este Diario publicó las situaciones emblemáticas que reflejan la gravedad de la situación, como el caso de los agentes municipales a cargo de los exámenes prácticos para el trámite de licencia de conducir, que no tienen oficina en el Autódromo y completan formularios "contra un árbol". Además, el riesgo de que los servicios municipales se resientan ante la falta de mantenimiento de los vehículos: de un total de 150 unidades, 100 no están en condiciones de circular porque representan un riesgo para los trabajadores municipales y para el resto de la comunidad.

En la primera semana de este mes, Cocco y Castellano firmaron un convenio para poner en marcha un plan para Potenciar el Capital Humano. Fue después de una asamblea de delegados en la que se pasaron facturas al propio intendente en un tono muy duro. En un año electoral, el compromiso fue implementar un conjunto de acciones para dar respuesta a los municipales, que tiene como punto de partida una ordenanza que ya está en el Concejo, pero a la que le faltan datos y precisiones, según la oposición.

El encuentro de hoy está destinado a aceitar los mecanismos de diálogo para que se aceleren las medidas para mejorar las condiciones laborales de los agentes municipales.