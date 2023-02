Audiencia pública por el límite a las fumigaciones

En una audiencia pública que se realizará el próximo martes 28 de febrero, el juez que interviene en el juicio por el límite a las fumigaciones en Rafaela realizará preguntas a los principales actores involucrados en el caso, entre los que se encuentran el intendente Luis Castellano; la secretaria de Ambiente y Movilidad del Municipio, María Paz Caruso; concejales; funcionarios del Ministerio de Ambiente de la Provincia; representantes de la Fiscalía Extrapenal y la Asesoría de Menores; el SENASA y el INTA Rafaela.

La audiencia se realizará desde las 8, en el edificio de Tribunales y al ser pública, toda persona interesada podrá participar como oyente. Debido a que el espacio físico es reducido, el Juzgado Civil de la 2º Nominación informó que habilitará una sala virtual a través de la plataforma Zoom. En este sentido, quienes quieran acceder tienen que enviar un correo electrónico con nombre, apellido, DNI y lugar de residencia a [email protected], al menos dos días hábiles antes de la audiencia.

En el juicio, organizaciones ambientalistas y vecinos piden que se anule el artículo 4º de la nueva ordenanza de fumigaciones (Nº 5331) que reduce de 200 a 50 metros la distancia desde el perímetro urbano a partir de la cual se permite aplicar plaguicidas en los campos. A raíz de la demanda, ese artículo se encuentra suspendido por una medida cautelar.

La ordenanza 5331, aprobada por el Concejo Municipal en diciembre de 2021, dispuso que entre el metro 50 y el 200 se puedan aplicar “productos de origen orgánico y/o biológicos”. En base a estudios científicos e informes técnicos, las organizaciones y vecinos denunciaron que esos productos no son necesariamente inocuos sino que, en algunos casos, pueden suponer riesgos para la salud y el ambiente.

Amparados en la la Ley Provincial 10.000, que permite a la ciudadanía recurrir a la Justicia ante decisiones de las autoridades que afecten derechos colectivos, en agosto pasado, las organizaciones y vecinos denunciaron que el artículo 4º es regresivo porque implica un retroceso en la protección de la salud y el ambiente.

Además, afirman que si la verdadera intención del Concejo Municipal hubiera sido proteger a la población y promover la agroecología, lo que correspondía era ampliar y no reducir el límite a las fumigaciones.

La Fiscalía Extrapenal, que participará en la audiencia, consideró justo el pedido de las organizaciones y vecinos. Durante el proceso, la fiscal Carolina Castellano advirtió que la ordenanza “se encuentra en riña” con el principio de no regresión ambiental presente en la Constitución Nacional, la legislación Ambiental y el Acuerdo Escazú.



LA SOCIEDAD RURAL DESTACÓ

LA SITUACIÓN EN RAFAELA

En relación a la Audiencia Pública prevista para la próxima semana en la que se discutirá en torno al Art.4 de la Ordenanza Municipal N°5.331, la Sociedad Rural de Rafaela expresó que "como entidad centenaria representativa de la producción primaria, actividad esencial en el desarrollo y sostenimiento de nuestra región, que tiene como modo natural de trabajo la integración y coordinación de actividades junto a otras instituciones de orden público y privado, guiada por valores elementales como el amor a la Patria, la familia, el trabajo y el respeto al medio ambiente por considerarlo el hogar y fuente de sustento para todos los seres humanos, renovamos nuestro compromiso con la comunidad".

"Creemos necesario fortalecer el análisis de la situación que origina esta medida con información veraz, comprobada y de calidad que llegue a todos los ciudadanos de buena fe" subrayó.

En este sentido, indicó que "los procesos productivos vinculados a la agricultura, base del progreso de la humanidad, se han perfeccionado constantemente a lo largo del tiempo en lo referido a la tecnología que utilizan" y que "estos avances permiten mayor eficiencia no sólo en la producción a gran escala de alimentos sino en el tratamiento respetuoso de los recursos naturales". "El cuidado de los cultivos para que puedan convertirse en productos saludables es uno de los aspectos que más ha evolucionado y que ha incorporado significativamente todo el ecosistema agropecuario", subrayaron desde la Sociedad Rural de Rafaela.

En este escenario, destacó que "en el ámbito local, caracterizado por su impulso hacia la mejora y el desarrollo, están establecidas todas las medidas de control exigidas y se respetan los estándares de fiscalización de los organismos oficiales para la aplicación de fitosanitarios".

"Particularmente en la zona periurbana de Rafaela para la protección de los cultivos se trabaja con presentación de recetas agronómicas avaladas por un profesional matriculado y la presentación previa de ésta en el ámbito municipal que aprueba y también fiscaliza las aplicaciones. Los productos utilizados son los estrictamente aprobados por el SENASA, organismo oficial que lo regula", aseguró.

En paralelo, mencionó que desde distintos organismos de investigación y desarrollo (Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, INTA, UNL, CASAFE, Red Nacional y Provincial de BPAs, etc.) se promueven capacitaciones y actualizaciones constantes referidas a las denominadas BPA -Buenas Prácticas Agrícolas- destinadas a los productores y sus equipos técnicos para asegurar la eficacia de estas prestaciones sin ocasionar daños para la salud humana o el ambiente.

La Sociedad Rural de Rafaela señaló que "ha sido promotora y referente en estos temas desde hace más de 10 años siempre con un anclaje en las presentaciones de la comunidad científica con trayectoria y validación nacional e internacional". Asimismo recordó "a la población que en Rafaela no existen a la fecha denuncias oficiales de casos de toxicidad comprobada ni en humanos ni en animales, un dato no menor que apunta a brindar claridad y tranquilidad".

Finalmente, solicitó "a todos quienes aportan datos a no sumar confusión cuando se publican estudios o estadísticas antiguas o provenientes de otras zonas para no alarmar innecesariamente a los ciudadanos". "Debemos desde la sociedad situarnos en una perspectiva madura… desde las “propuestas” más que desde la agresión y la destrucción. Manifestamos nuevamente nuestro reconocimiento a la tarea ética y responsable que se ejerce desde los poderes del Estado en el cumplimiento de sus deberes. Siempre estamos a disposición como entidad para participar de medidas superadoras en pos de la salud del ambiente construyendo desde la veracidad, la evidencia científica y la actualización acorde al lugar y a los tiempos que vivimos hoy", concluyó.