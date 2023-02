Senado: bloque oficialista se rompió por las internas

El bloque del Frente de Todos en el Senado de la Nación se fracturó ayer con la decisión de cuatro legisladores de abandonar el espacio oficialista para formar un nuevo bloque con la senadora peronista Alejandra Vigo. El nuevo bloque, que se llamará Unidad Federal, estará integrado por Edgardo Kueider, Carlos "Camau" Espínola, Guillermo Snopek, Eugenia Catalfamo y Alejandra Vigo.

De esta manera, la bancada oficialista de la Cámara Alta que preside la vicepresidenta Cristina Kirchner tendrá mayores dificultades para conseguir el quórum de 37 senadores nacionales. Luego de la ruptura, el Frente de Todos queda constituido como un interbloque de 31 senadores divididos en dos bancadas: el Frente Nacional y Popular, con 19 legisladores, y Unidad Ciudadana, integrado por 12.

La noticia se conoció a menos de 24 horas de que el Senado retome la actividad, aunque no estará presente la Vicepresidenta, en el marco de la sesión denominada "preparatoria" en la que se designan las autoridades de la Cámara Alta y se establecen los días y horarios de las sesiones para este año.



Espínola y Kueider integraban el bloque Frente Nacional y Popular, que conduce el senador José Mayans, mientras que Catalfamo y Snopek formaban parte de Unidad Ciudadana, que preside Juliana Di Tullio. Además, la bancada oficialista quedará con 31 senadores propios y el interbloque de Juntos por el Cambio con 33, lo que lo convierte en la primera minoría.

"El Bloque Unidad Federal viene a plantear la necesidad de crear un espacio político que le de verdadera representación a la agenda federal y de las provincias argentinas", señalaron los senadores en un comunicado conjunto.

En cuanto a los motivos por los que decidieron armar el nuevo bloque, argumentaron: "Buscamos ser una alternativa desde donde se priorice la posibilidad de aportar a la reflexión sobre la Argentina que queremos para nosotros y las futuras generaciones, sin grietas, con discusiones que planeen soluciones a corto, mediano y largo plazo para todos los argentinos y argentinas". .

"Apostamos a la unidad, al respeto y al diálogo en pos de encontrar puntos en común, dejando de lado las retóricas petrificadas y los personalismos que tanto daño nos han hecho como sociedad", agregaron.

Además, los senadores destacaron: "El actual contexto social, económico y político que atravesamos genera nuevas realidades y demandas. Por ello, tenemos la responsabilidad de debatir, trabajar y pensar nuevas estrategias y legislar en un espacio que aporte una mirada verdaderamente federal poniendo el foco en las problemáticas diarias que atraviesan nuestras provincias; entre ellas la pobreza y el hambre que castigan a nuestros pueblos".

"Desde este nuevo espacio nos comprometemos a seguir defendiendo y ampliando los derechos de las juventudes, las mujeres y las diversidades; la protección del ambiente la salud; la educación; las infancias; la Soberanía Política; la independencia Económica y Justicia Social que siempre nos han caracterizado", puntualizaron.

En ese sentido, los senadores anticiparon que también buscarán que "se generen debates en torno a la matriz energética argentina, al desarrollo de la producción y de las nuevas industrias".

"Queremos prestarle especial atención a las y los emprendedores de nuestro país que viven dificultades diarias para poder constituirse y avanzar en proyectos que sabemos que mejorarán la calidad de vida de la sociedad toda", agregaron.

En el final de un extenso escrito, resumieron: "El Bloque Unidad Federal viene a plantear la necesidad de crear un espacio político que le de verdadera representación a la agenda federal y de las provincias argentinas".

Según supo Noticias Argentinas, Cristina Kirchner recibió este mediodía una nota del senador jujeño, Guillermo Snopek, donde le informó que dejará de formar parte del bloque del Frente de Todos a partir del 1 de marzo.

"Motiva mi decisión, en primer término, la distancia cada vez mayor que siento respecto al rumbo de gestión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, alejado -a mi humilde entender-de las prioridades que nuestro pueblo demanda", precisó Snopek en la carta dirigida a la titular del Senado, a la cual tuvo acceso NA.

En ese contexto, el senador nacional subrayó: "El deterioro absoluto del Estado de Derecho en mi provincia, que comenzara a fines del año 2015, no ha hecho sino profundizarse desde el año 2019. Ha sido, en ese sentido, una gran decepción para todos los que creímos que la asunción de Alberto Fernández podía representar un nuevo porvenir".

"Siempre he defendido las banderas del peronismo y creo que hoy se aplica más que nunca el principio de que mejor que decir es hacer . Por eso mismo, y por todo lo expuesto, le comunico mi decisión respecto al Bloque", sentenció.

Cerca de las 17:30, Cristina Kirchner también recibió una comunicación firmada por la totalidad de los integrantes del nuevo espacio, donde le indicaron que Unidad Federal estará presidido por el Snopek, mientras que la Vigo ocupará la vicepresidencia. (NA)