Se pone en marcha la Copa Departamento Castellanos

Este jueves comenzará oficialmente la temporada 2023 de la Liga Rafaelina de Fútbol con dos encuentros correspondientes a la Copa «Departamento Castellanos». Este nuevo certamen, que viene a tomar el lugar de la exitosa Copa Centenario de 2022 e involucra a todos los clubes afiliados a la LRF, tendrá su partido apertura en la localidad de Ataliva, donde el local Independiente enfrentará a Dep. Josefina desde las 22 en primera división. El preliminar estará a cargo de la categoría 2011, que también tendrá su torneo.

El otro cotejo de la noche será en Frontera, donde La Hidráulica estará jugando ante Peñarol. A las 20.30 jugarán los equipos 2011 y a las 21.45 será el partido principal.

En la continuidad de la programación, el viernes habrá cinco partidos: Libertad de Estación Clucellas vs. Brown de San Vicente; Moreno de Lehmann vs. Argentino Quilmes; Tiro Federal de Moisés Ville vs. Dep. Ramona; Dep. Bella Italia vs. Talleres de María Juana y Sp. Santa Clara vs. Atlético María Juana, todos a las 20.30 y 21.45, respectivamente.

Para la jornada del sábado se dispusieron siete enfrentamientos: Zenón Pereyra vs. Ferrocarril del Estado; Juventud de Villa San José vs. Argentino de Vila; Belgrano de San Antonio vs. Bochófilo Bochazo; Independiente de San Cristóbal vs. Libertad de Sunchales y Sp. Roca vs. Argentino de Humberto, todos a las 17 en 2011 y 18.15 en primera; Defensores de Frontera vs. Florida de Clucellas, a las 18.30 y 19.15, respectivamente y San Martín de Angélica vs. 9 de Julio (19 y 20.30).

Finalmente, el domingo se jugarán seis encuentros: Juventud de Rafaela vs. Unión de Sunchales, en el predio del autódromo; La Trucha de Frontera vs. Atlético de Rafaela, en Bauer y Sigel; San Isidro de Egusquiza vs. Deportivo Aldao, en cancha de Sp. Norte, todos a las 10 en 2011 y 11.15 primera; Sp. Aureliense vs. Sportivo Norte, a las 11.15 en primera; Atlético Esmeralda vs. Sp. Ben Hur, y Dep. Susana vs. Dep. Tacural, a las 17 y 18.15, respectivamente.