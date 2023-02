“Fui el ministro que más invirtió en seguridad pública”, afirmó Pullaro

En su visita que realizó ayer a la ciudad de Rafaela, el diputado provincial Maximiliano Pullaro estuvo acompañado por el intendente de San Vicente Gonzalo Aira, y el ex concejal de Rafaela Hugo Menossi. Al hablar con los medios se refirió entre otras cosas a la situación actual de la educación, economía, salud, y sobre el tema que más lo inquieta y preocupa: la seguridad.

Al comenzar el diálogo, y luego de agradecer la presencia de periodistas, dijo estar muy enfocado en dar lo mejor al sector privado y de la producción, “entendiendo que la salida a los grandes problemas que hay en la provincia de Santa Fe y en la República Argentina pasan por una alianza entre el sector público y el sector privado”. Recalcó la necesidad de aprender, invertir, de poner ingenio y capacidad productiva a diferentes áreas de la economía. “Es lo que queremos para la provincia de Santa Fe y vinimos y aprendimos muchísimo. Nos vamos muy entusiasmados”, dijo.

Cuando uno de los periodistas se refirió a la inflación, dijo que ven con mucha preocupación y dolor como se pierde el salario de los trabajadores del país y particularmente de la provincia de Santa Fe. “Esto indudablemente afecta al sector privado, un sector que tiene mucha potencia en nuestra provincia. Leí una nota días atrás que decía que aquí en Rafaela el año pasado se exportó por 580 millones de dólares, lo cual realmente es muchísimo no? Tenemos un sector privado que en la provincia de Santa Fe exporta por 18.000 mil millones de dólares y tiene la balanza comercial con superávit más importante del país. ¿Qué te quiero decir con esto? Que más allá de la crisis económica hay que tomar definiciones de fondo. Lograr tener estabilidad fundamentalmente en el sector público, es decir que el sector público no gaste más de lo que recauda porque eso en definitiva vos lo financias o con emisión o con crédito externo. Crédito externo el país no tiene, por lo cual traemos siempre la emisión y eso nos lleva a los altos niveles de inflación. Si medimos los últimos 12 meses con un 100% de inflación, la verdad que no se puede vivir en un sistema como este. Hay que tomar decisiones y las decisiones las tiene que tomar el gobierno nacional fundamentalmente. Lograr equilibrar las finanzas públicas, pero también mirar al sector privado, viendo de qué manera lo podemos ayudar y colaborar para que haya un crecimiento económico.

Cuando se le preguntó sobre la falta de acuerdo sobre el uso de la pistola taser, respondió: “El uso de la pistola taser es fundamental. Quiero ser claro y esto tenemos que tener mucha contundencia. El uso progresivo de las fuerzas, de los hombres y mujeres que pertenecen a la policía en el país fundamental. Una persona que quiere detener a otra comienza con el uso de la fuerza física. Algunas fuerzas tienen bastón tonfa, y después le queda la antitumulto, si es que la tienen, porque no todas las policías la tienen. Es importantísimo que se puedan adquirir y utilizar las pistolas taser, porque dentro del uso progresivo de la fuerza vos tenés un paso antes de tener que utilizar un arma de fuerza letal. Estoy a favor y creo que tenemos que tenemos que instalar este tema en la provincia y en el país. Esas pistolas son buenas y hay que utilizarlas como se deben utilizar".

Y sobre el debate que este tema genera respondió: “Las discusiones públicas en un espacio importante como es Juntos por el Cambio son buenas. Prefiero que sean ante la sociedad y de cara a la sociedad y no entre cuatro paredes como era antes. Eso habla de un espacio plural y abierto sobre las discusiones que hay en el orden nacional. En el orden provincial, hicimos todos los deberes porque no queremos darle ningún tipo de ventaja al peronismo en la provincia de Santa Fe para que pueda gobernar. Para eso trabajamos muchísimo y dialogamos muchísimo con los partidos políticos que queremos un cambio en la provincia de Santa Fe. Está el Pro, el Radicalismo, el Partido Socialista, la Democracia Progresista, está la Coalición Cívica, está el Gen, están las principales fuerzas que quieren un cambio en la provincia. Entendemos que no ha sido un buen gobierno este, digo en diferentes aspectos. En área de educación el retroceso que hemos tenido en la provincia realmente es tremendo y por eso nos ocupamos y empezamos a juntarnos quienes queremos que cambie.

En cuanto a esto, preguntó a la gente de medios: “¿A ustedes les parece que las evaluaciones ahora van a ser por áreas y no por materia, en donde se unifica lengua con educación física? ¿Ahora va a haber un avance continuo en la escuela y nadie va a repetir? ¿Se eliminó la repitencia igualando para abajo en lugar de igualar para arriba?”

En relación a inseguridad, el funcionario dijo que que el año pasado fue el más violento de la historia de la provincia de Santa Fe. “El doble de homicidios que tuvimos el último año que a mí me tocó ser ministro de seguridad”, afirmó. Y continuó: “Tenemos muchos problemas graves en la provincia, ni hablar en materia de salud, ni hablar en materia de obra pública, ni hablar en materia energética. Eso hace que los partidos políticos de la oposición que queremos un cambio para la provincia de Santa Fe nos juntemos. Estamos muy bien y vamos a ganar el gobierno en unos meses”.

Al ser consultado sobre como se siente como ciudadano al saber sobre los casos que se dieron en las últimas semanas en la ciudad con tiroteos y balaceras, y sobre posibles soluciones dijo: “Muy mal lo veo. Lamentablemente es similar a lo que pasa en la región y en la provincia. La violencia creció, el robo y el hurto también, los delitos aumentaron. Parecía fácil desde afuera usar slogans muy fuertes. Yo fui muy criticado y con razón porque cuando vos tenés problemas de inseguridad siempre la cara visible es el ministro. Ahora claramente tres años después se ve que teníamos a la seguridad en muchos mejores niveles. Me preocupa la inacción por parte de un gobierno provincial que claramente no tiene un plan, un programa, no sabe hacia donde ir. Aumentó el doble la violencia, aumento tres veces el robo y cuatro veces el hurto. Son datos objetivos que nadie discute. Entonces necesitamos que el gobierno se pueda ocupar, que pueda trazar un plan de seguridad para ir combatiendo el delito, para ir golpeándolo y ponerlo contra la pared. No digo que en nuestra gestión estábamos bien, pero sí estábamos mejor. Acá en Rafaela, si vemos lo que pasó el último fin de semana tuvimos un vecino con arma blanca, disparos sobre una vivienda, sobre personas. Hechos que no son comunes y que son fuertes, entonces necesitamos que el intendente de esta ciudad y que entiendo que la quiere mucho, se ocupe del tema personalmente”. Y enfatizó: “Rafaela necesita más en materia de seguridad pero fundamentalmente necesita un plan, un programa, que logre identificar a las organizaciones criminales con mucha determinación”

En cuanto a la salud, sobre todo el sector pediátrico en donde se vienen visibilizando faltante de médicos y poca respuesta por parte del gobierno nacional y provincial, expresó: “La planificación es fundamental para lograr resolver los problemas básicos. Cuando uno está en un cargo de gestión tiene que pensar políticas públicas y adelantarse a los problemas. El problema por la falta de médicos pediatras se ha ido agravando fundamentalmente desde el 2021 en adelante y no hubo una planificación que nos permita hacer algo anticipado. Hace tres años, todos los santafesinos estábamos orgullosos del sistema de salud que teníamos tanto público como privado. Recorro hospitales y lamentablemente nos dicen que no tienen gasas, alcohol, y si no se hacen cargos los presidentes comunales y los intendentes, no tienen los elementos básicos y eso no esta bueno. Necesitamos un gobierno que pueda gestionar, que pueda tomar todos estos temas como prioridad.

Sobre la posibilidad de conformar un gabinete, ser el próximo gobernador de la provincia y proponer un nuevo ministro de seguridad en las próximas elecciones, Pullaro contestó: “Con respecto al tema del gabinete, nosotros desde febrero del año 2022 empezamos a programar equipos de gestión en cada una de las áreas fundamentales para el próximo gobierno. Tenemos 400 personas participando de esos equipos de gestión. Comenzamos con un esquema que llamamos "agenda abierta" escuchando a empresarios, industriales, productores, empleados públicos, a funcionarios de gobiernos locales, a ex funcionarios de gobiernos provinciales. Empezamos a diseñar un plan de gestión para la provincia de Santa Fe, y por supuesto que identificamos a muchas personas que tienen la capacidad de conducir áreas como la salud pública, seguridad, la educación que me preocupa mucho, la producción. Tenemos tenemos las personas, tenemos el equipo para poder conducir la provincia de Santa Fe, tenemos un plan para cada una de las áreas, pero lo mas importante, tenemos quienes tienen la capacidad de gestión.. Yo voy a ser el gobernador pero creo que voy a tener mucha influencia sobre el tema de seguridad".

Dado a que algunos jueces, fiscales , e intendentes fueron amenazados en el último tiempo, se le preguntó su opinión sobre contratar custodia y también sobre sus posibles miedos o experiencias de amenazas en Rosario que está “tan complicado”, a lo cual respondió: “Imagínense; a mí me tocó detener a los Monos, a Alvarado, a los Camino, a los Funes, a los Húngaros, al zurdo Villarruel, a Luis Paz, con lo cual por supuesto que en algún momento uno no se siente un súper héroe y le corre la gota fría por la espalda. Yo nunca quise tener custodia, ni cuando fui ministro ni posteriormente porque entiendo que eso es una falta de respeto a la sociedad que tiene tantos problemas de inseguridad. Si los jueces tienen miedo, tienen precaución, yo digo primero que trabajen mucho no? Tenemos lamentablemente muchos jueces en la provincia, en la República Argentina, que no están a la altura de las circunstancias de las situaciones que estamos viviendo. Algunos sí, nosotros tenemos fiscales importantes, muy potentes, que se han cargado las principales organizaciones criminales, y otros que nada que ver. Tenemos jueces que han tenido fallos muy importantes y otros no, con lo cual digo, si vos aceptas un cargo de esas características, no podes andar llorando o teniendo miedo. Esto no es para gente que tiene miedo o pedir que me cuiden. Además, voy a hablar técnicamente de la custodia: si vos querés custodia, o cualquiera que quiera tener custodia, tiene que estar seguro y tiene que tener respeto de que va a renunciar a muchas de sus libertades. Si vos vas a tener custodia, y vas a hacer que la provincia o la nación te ponga 40 personas que es lo que se necesita en una custodia para cuidarte, tenés que resignar tus libertades, porque sino le estas faltando el respeto a la sociedad. Yo no conozco a nadie de todas las personas que me pidieron custodia mientras fui ministro de seguridad que esté dispuesto a resignar libertades. Entonces primero que nos digan quienes están dispuestos a resignar libertades y el Estado ahí si les puede poner las 40 personas".

Al referirse a la crítica que en su momento como ministro de seguridad recibió por falta de diálogo, y si en el caso de llegar a la gobernación esa situación se revertiría contestó: “Primero desde luego que yo tuve una relación muy tensa con las autoridades locales, creo que injusta en alguna medida porque no les reclaman ahora con la misma fuerza que me reclamaban a mí. Yo sí tuve diálogo, tal vez no podía dar las respuestas que esperaban en esos momentos, pero nunca deje de atender a los concejales, ni a las autoridades políticas, y ustedes han cubierto un montón de reuniones que tenía con los funcionarios aquí. No nos poníamos de acuerdo como no se ponen de acuerdo en estos momentos, y en definitiva lo que me reclamaban a mi es lo mismo que deberían estar reclamando ahora. Yo tomo el compromiso delante de Hugo, de Gonzalo, que son dirigentes de la localidad y de todo el departamento de la región, que Rafaela con nosotros va a tener absoluta prioridad. Primero quiero decir una cosa: queremos ganar Rafaela, queremos gobernarla, no es que nos conformamos con decir bueno si quedan los peronistas nosotros estamos en el orden provincial, nosotros vamos a trabajar para que el gobierno de Rafaela sea de este frente que estamos construyendo. Vamos a trabajar y vamos a dejar la última gota de sudor. Y si no es así, vamos a trabajar con quien la sociedad elija para el próximo gobierno. Pero Rafaela representa mucho culturalmente para toda la provincia, representa lo mejor de la provincia. El sector privado que tienen acá, el impulso, la potencia que tiene el sector privado acá es importantísimo, y este ejemplo, lo que ustedes representan, lo tenemos que trasladar a toda la provincia de Santa Fe. Entonces tengan la plena certeza que nosotros vamos a tener los programas, los proyectos, porque ustedes son un ejemplo para el resto de la provincia.

Al preguntarle su opinión en cuanto a la emergencia en seguridad, contestó: “Cuando fui ministro no tuve ley de emergencia, y fui el ministro que más invirtió en seguridad pública en la compra de móviles, en la compra de equipamiento, en la compra de armamento, en la compra de tecnología, compra de uniformes, se lo pueden preguntar a la policía. No hubo mayor inversión en la historia de la provincia de Santa Fe que cuando yo estuve sin la ley de emergencia. Si el gobernador, por cuestiones administrativas, y problemas de gestión, quiere una ley de emergencia, con los problemas que tenemos desde luego que la legislatura lo va a dar. Espero que venga por lo menos a contarnos, a trazar un plan de seguridad, que nos diga a donde ir, cuales son las principales expectativas que tiene, y cuales son las prioridades. Es una ley que por siete ocho meses que le quedan a Perotti no tiene sentido, es una ley que hay que por lo menos pensarla para que se pueda trabajar en la etapa del próximo gobierno. Nosotros desde luego que la apoyamos siempre y vamos a volver a apoyar pero esto quiero dejarlo claro, yo no tuve ley de emergencia por decisión en ese momento, porque entendimos que podíamos ser transparentes y ágiles con la 12.510 que es la ley actual que rige la administración pública de la provincia de Santa Fe".