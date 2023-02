A un año del conflicto en Ucrania: ¿cómo impactó en Argentina?

“El conflicto ruso-ucraniano ha generado una crisis humanitaria que no se veía hace décadas en Europa. Los niveles de fallecidos se cuentan de a miles y los desplazados de a millones. La cuenta sigue y la región del Mar Negro continúa siendo afectada por este persistente conflicto bélico, que, si bien se da a más de 12.000 kilómetros de nuestra región, tiene fuertes impactos sobre la Argentina, ya que nos encontramos ante una crisis con consecuencias globales”, sostienen los técnicos del área económica de la Bolsa de Comercio de Rosario, Guido D’Angelo, Bruno Ferrari y Emilce Terré, que elaboraron un sesudo informe con sus implicancias en Argentina.

“Por un lado, las importaciones energéticas en nuestro país crecieron un 4% en volumen, pero por la suba de precios crecieron un 100% en dólares, respecto al año pasado”. En este mismo sentido, “las toneladas importadas de fertilizantes cayeron un 31%, pero el complejo demandó un 20% más de divisas para comprar esta menor cantidad de abonos”.

En lo que hace fundamentalmente al embarque de las cosechas argentinas, “la demanda de divisas para pago de fletes creció un 40% respecto al 2021 y un 177% respecto al 2020, a pesar de haber embarcado un menor volumen de exportaciones”, detalló el informe.

Por otro lado, “la agroindustria ataja parte del impacto negativo del conflicto y sus principales complejos ven crecer sus exportaciones en un 8,5%, aunque las cantidades caen un 5,5% por la sequía. Asimismo, el índice VIX, un buen indicador de incertidumbre en los mercados mundiales, ubicó su promedio del 2022 un 30% por encima del 2021”.



SHOCK DE PRECIOS AGRÍCOLAS

Rusia y Ucrania son dos actores preponderantes de los mercados mundiales de productos agrícolas. Un conflicto abierto entre dos actores responsables de cerca de un tercio de las exportaciones mundiales de trigo, un quinto del maíz exportado a nivel mundial, el 80% del aceite de girasol, entre otros productos agrícolas, necesariamente redundó en fuertes alzas en los precios de estos productos y otros commodities relacionados.

En esta línea, el 2022 cerró con récords nominales exportadores para los principales complejos del agro: Soja, Maíz, Trigo, Carne Bovina, Girasol y Cebada mostraron las mayores exportaciones de su historia medidos en dólares corrientes. Sin embargo, el conjunto de los complejos agro, responsables del 63% de las exportaciones nacionales, vieron crecer sus exportaciones cerca de un 8,5% entre 2022 y 2021, una suba de US$ 4.337 millones.

El crecimiento exportador de la minería también colabora en amortiguar los impactos negativos del conflicto: en 2022 se exportaron US$ 3.857 millones, casi un 19% más que los US$ 3.243 millones del 2021. El Complejo Litio fue el gran protagonista de esta suba, pasando de exportar US$ 208 millones en 2021 a casi US$ 700 millones en 2022. Aun así, el superávit comercial argentino pasó de US$ 14.751 millones en 2021 a US$ 6.923 millones en 2022, una un recorte de más de la mitad, superior a US$ 7.800 millones.

Esto también se ve explicado en el recorte del superávit comercial argentino, que se redujo a más de la mitad del valor del 2021, pasando de US$ 14.751 millones a US$ 6.923 millones. “Para tomar dimensión del impacto de la crisis sobre las importaciones, de los primeros 100 productos importados en Argentina en términos de valor (que representan cerca del 50% de las importaciones totales), en 79 de ellos los precios subieron más que las cantidades importadas”, destacaron en la BCR.



ELEVADOS NIVELES DE INCERTIDUMBRE

Por otro lado, “el índice de volatilidad VIX, que representa más del 75% de la capitalización bursátil de los Estados Unidos, correlaciona muy bien de manera inversa con el índice S&P 500. Un VIX más alto implica en la mayoría de los casos un menor rendimiento de los mercados estadounidenses, con el impacto que eso conlleva en todo el mundo”, explicaron desde los técnicos. “Con la guerra, tuvimos un 2022 con el VIX un 30% por encima del promedio del 2021. Si bien el año estuvo un 13% por debajo del 2020, con toda la incertidumbre que implicó la pandemia, aún así, se encuentra en niveles elevados para su promedio histórico”.



DESACELERACIÓN ECONÓMICA

“Por la guerra y sus múltiples efectos sobre la economía mundial, el 2022 mostró un fuerte freno en el crecimiento económico a nivel internacional. En este sentido, las perspectivas del FMI en enero del 2022 se mostraron severamente trastocadas, terminando el grueso de los países con un crecimiento por debajo de lo proyectado, con excepción de Argentina y Brasil. Sin embargo, el freno a la actividad económica mundial recorta mercados y resta dinamismo a la dinámica de inversiones y exportaciones argentinas”, definieron desde la BCR.