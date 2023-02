A la sequía se le sumó la helada: ¿qué producción de soja se espera a nivel nacional?

Se renueva la preocupación por la cosecha de soja argentina: las lluvias no llegan, y se sumaron heladas este fin de semana. Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, indica que el temor ahora es que la producción esté más cerca de 30 que de 35 millones de toneladas.



SOJA

El buen avance de cosecha de soja en Brasil alejó el temor de que se dieran pérdidas productivas. De todas formas, el flujo de grano a puertos sería más lento que lo normal. IMEA reportó un avance en Mato Grosso de 16 puntos en la semana, y ahora en ese estado están a un porcentaje de cosecha de soja mayor que el promedio histórico.

Igualmente, algunas consultoras están bajando sus estimaciones de producción de soja a 153 mill.tt. más en línea con los datos del USDA.

En Argentina primó el clima cálido y seco, y a partir del viernes pasado hubo presencias de heladas. El combo completo genera preocupación. El 60% de la soja temprana y el 5% de la tardía están pasando por etapas de definición de rindes.

Las lluvias que se registren (como ayer) podrían terminar poniendo un piso productivo aún menor que el actual. El consenso que estaba en torno de los 35 millones de toneladas, ya está descendiendo y se teme que termine más cerca de 30.

“La pérdida productiva argentina se compensa, en parte, con la mejora de Brasil y un consumo internacional que no creció todo lo que se esperaba. Sin embargo, ya con las reducciones adicionales que se podrían dar, la situación se volvería más ajustada”, indicó Romano. De la mano de esto, la harina de soja se ubica en niveles máximos históricos, mientras que podríamos empezar a ver impactos precios del poroto en el exterior.



MAÍZ

La siembra de maíz en Brasil avanzó, aunque todavía sigue algo por debajo del promedio histórico. El viernes IMEA reportó para el estado de Mato Grosso, un avance de 16 puntos en la siembra, que llegó al 50%, pero que se encuentra todavía 16 puntos atrasada vs la semana pasada.

Localmente sigue la cosecha de maíz temprano en Entre Ríos y se sumó Santa Fe, con rindes muy pobres. Los cultivos de segunda recibieron la semana pasada altas temperaturas y pocas lluvias. Por ahora el daño no es tan grave, pero de continuar en floración/llenado de granos necesitaríamos lluvias.

Otra cuestión que preocupa es la llegada de heladas, a partir de las cuales los rindes del maíz tardío se verían afectados.



TRIGO

En marzo vence al acuerdo por el corredor humanitario que permite a Ucrania exportar granos. Para renovarlo, Rusia exige mayor apertura para su propio comercio, reduciendo algunas sanciones. Las exportaciones de trigo de Ucrania bajaron casi 30% vs el año pasado por la menor cosecha y los problemas logísticos que acarrea el conflicto bélico.

En Argentina se observa poca actividad por trigo, con la exportación manteniendo un ritmo de embarques lento. Noticias periodísticas comentan que desde Rosario se embarcó 86% menos trigo que el año pasado.

“Los molinos, en tanto, habrían recibido de la exportación volúmenes de trigo que por el momento los dejan abastecidos, pero se teme por lo que pueda pasar en la segunda parte del año”, indicó Romano.