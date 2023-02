Se viene el “28F”: reclamos concretos en una asamblea que expondrá el enojo del sector

Frente a la real situación de los productores argentinos, que además de los problemas de la macroeconomía se suman los gravísimos daños producto de la sequía, el sector agropecuario considera que “es tiempo de tomar decisiones reales, concretas y útiles”, entendiendo que no se puede enfrentar tamaña crisis solo con parches, anuncios y burocracia.

Por eso, el próximo martes se llevará a cabo una asamblea en el cruce de la ruta 90 y autopista Rosario - Buenos Aires (a la altura de Villa Constitución), convocada por Federación Agraria Argentina (FAA) que además contará con la participación de las demás entidades de la Mesa de Enlace. Ahora bien, ¿qué piensa cada una del momento particular que debe atravesar el sector y la falta de respuestas por parte de la política?

El presidente de la entidad organizadora, Carlos Achetoni, indicó: “hemos decidido en virtud del fuerte impacto de la sequía, heladas y granizadas, que hacen estragos entre los pequeños y medianos productores, que se suma a lo mal que ya veníamos con las inexistentes políticas públicas para contenernos, la gran presión fiscal y la crisis económica con alta inflación y diversos tipos cambiarios, que la situación no da más”. Y aseguró: “los anuncios del gobierno quedan en eso, en anuncios”.

Por su parte, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) consideran que “no se puede enfrentar tamaña crisis solo con parches, anuncios y burocracia”. Y agregaron: “la situación es crítica y los gobiernos de los tres estamentos del Estado tienen que dar respuestas a cada reclamo y soluciones concretas para resolver esta crisis”.

En la misma dirección se expresó el presidente de Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino: “la situación se está poniendo cada vez más crítica y los gobiernos nacional, provinciales y municipales tienen que dar respuestas a cada reclamo y soluciones ciertas. Nos hacen falta no solo medidas para la coyuntura, sino también cambios de fondo como la eliminación de retenciones y los diferentes tipos de cambio”.

En tanto, desde Coninagro remarcaron que los principales reclamos están orientados a la inflación, la alta carga fiscal que asfixia al sector, el atraso y brecha cambiaria, sumado a la crítica situación a la que nos han expuesto las inclemencias climáticas como sequía, heladas y granizadas, tanto a las economías pampeanas (granos, ganadería y lechería) como a las economías regionales del interior profundo de diversas zonas del país”. A ello, se le agrega la falta de respuestas de los diversos estamentos del Estado a los pedidos de alivio fiscal y apoyo crediticio para mitigar la grave situación, que afectará no sólo a los productores, sino a las cooperativas y a las economías de los pueblos del interior.

En efecto, los puntos urgentes que solicitará el sector en la asamblea, serán los siguientes: instrumentar mecanismos reales que quiten el asedio fiscal sobre los productores afectados; suspender impuestos a las ganancias; suspender, ejecuciones fiscales y bloqueo de cuentas; suspender apremios en Bancos; suspender embargos; realizar una reforma impositiva integral y progresiva; eliminar diferencial cambiario; establecer Plan de eliminación de Derechos de Exportación (Retenciones); crear Seguro Multirriesgo; cambiar la Ley de Emergencia por considerarla obsoleta; créditos que salgan de la tasa de usura que genera el propio Estado; atender la problemática de las economías regionales.



EL AGRO SANTAFESINO APOYA

La Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias de Santa Fe adhirió e invita a toda la población a participar de la jornada convocada por Federación Agraria Argentina a desarrollarse el próximo martes en el cruce de la Ruta N° 90 y Autopista Rosario- Buenos Aires.

“Ante un Gobierno Nacional que se ha desempeñado de manera errante en la gestión, agravando la situación macroeconómica y que ha tomado medidas que han perjudicado a los productores agropecuarios, se han sumado las inclemencias climáticas en toda la provincia de Santa Fe y grandes zonas del país”, indicaron las entidades en un comunicado.

En ese sentido, también reconocieron que “el estado crítico” en el que se encuentra inmerso el campo, amerita acciones de todo el arco político, “sin parches, ni anuncios rimbombantes inoperantes, sino soluciones concretas y de fondo para evitar la caída de la producción y de nuestros productores”.

La Sociedad Rural de Rafaela, adherida a Carsfe, manifestó ayer su adhesión a la jornada impulsada desde FAA.



EL MENSAJE DE MASSA

“Nos tocan condiciones extraordinarias en un momento muy particular en el que el mundo necesita de las proteínas argentinas y en la que tenemos enormes oportunidades de crecer, abasteciendo nuestro mercado interno”, señaló el ministro de Economía Sergio Massa, al analizar la coyuntura que afronta el país y el sector.

Y agregó: “es clave que el trabajo entre el Gobierno, los gobiernos provinciales y los productores sea unidos para garantizar que tengamos el mejor funcionamiento y podamos enfrentar con la mayor fortaleza y fluidez de información estos fenómenos que, de alguna manera, la suma de cambio climático y en las condiciones fitosanitarias nos obligan a enfrentar”.

Entre las dificultades, Massa mencionó: “nos toca enfrentar una de las peores sequías de los últimos 100 años y una particularidad que afecta a nuestros animales como el famoso Siete de Oro [un insecto] que impacta sobre la alfalfa y la comida de los animales, pero además enfrentamos una caída del peso de nuestros animales de faena y la posibilidad de blindarnos frente al caso de vaca loca que empezó a aparecer en Brasil; nos toca enfrentar la gripe aviar”.