"Mi intención es siempre lograr el máximo objetivo posible"

(Por Darío Gutiérrez).- "Estoy muy contento de volver al club, a 9 de Julio, he recibido mucho cariño y afecto de parte de los hinchas, y regresar en esta categoría. Un sueño que vengo trabajando desde los 21 años para tratar de llegar al fútbol profesional y hoy me llega con 9 de Julio -con 36- estar en la tercera categoría del fútbol argentino y es un hermoso desafío", manifestó al cabo de su primer día de trabajo como entrenador juliense Maximiliano Barbero.

De cara al Federal A que lo tendrá comenzando en la segunda fecha frente a Central Norte de Salta como visitante, hay un mes intenso de trabajo. "Tenemos que ir conociéndonos de a poco, va a haber muchos charlas a medida que vayan transcurriendo las prácticas. La idea es comentarles a los jugadores un poco mi forma de entrenar, cuál es el objetivo que uno quiere individualmente de cada uno de ellos para lograr el mejor funcionamiento de equipo posible. Van ir conociendo la forma de trabajar y la idea futbolística a adoptar para enfrentar esta categoría", agregó.

El tema de las incorporaciones es clave y lo reconoció. "La idea es tratar de equivocarnos lo menos posible en los refuerzos. Hay un abanico amplio de posibilidades, no queremos tomar decisiones apuradas, en estos días se va ir cerrando el plantel. Es fundamental la actualidad que tengan los jugadores y que en lo posible el año pasado hayan tenidos minutos jugados en Federal A o Nacional B, así ya conocen la categoría o le pueden dar un salto de calidad".

Más allá de eso, valoró que "el club tiene una muy buena base, si tendría que arrancar el fin de semana próximo, con dos o tres jugadores que lleguen podríamos hacerlo. Pero es un torneo muy largo, con muchos viajes y recorridos por lo que el plantel hay que reforzarlo, que haya competencia, mínimo dos jugadores por puesto".

Tomando como referencia que 9 de Julio estuvo obligado a armarse tarde y que su presupuesto pasará inexorablemente en gran parte por afrontar los viajes, le consultamos sobre si los objetivos deportivos pasaban por mantener la categoría o llegar lo más alto posible. En ese aspecto recalcó que "yo siempre que arranco un proceso, en el club que esté, la intención es lograr el máximo objetivo posible. Y si el primero es meternos entre los cuatro trabajaremos para eso. Sabemos que hay que hacer pie en la categoría, el objetivo principal del club es ese, pero a medida que transcurran los partidos vamos a saber para qué está 9 de Julio. El tiempo verá donde nos pone, si en una pelea por una clasificación, estar en mitad de tabla tranquilos o en los puestos de abajo".

Además, mencionó que "sabemos que tenemos que estar a la altura de las circunstancias, es una zona hermosa para disfrutar enfrentando a equipos grandes. Tenemos que hacer todo lo posible para seguir quedando en la historia del club y quizás ser la sorpresa del torneo".