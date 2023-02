Márquez y Mir presentaron la flamante Honda RC213V

Periodistas, invitados y aficionados participaron ayer, en el Campus Repsol de Madrid, sede de la multinacional energética, para acompañar a Marc Márquez y Joan Mir en la presentación de la Honda RC213V con la que competirán durante el Campeonato del Mundo de MotoGP de 2023.

Los dos pilotos españoles, que suman un total de diez campeonatos del mundo, unen fuerzas en una formidable alineación para la fábrica del ala dorada.

La alianza de Honda y Repsol se remonta a nada menos que 29 años, con un gran éxito y desarrollo tecnológico a lo largo del camino.

Es la colaboración más larga en el mundo de las competiciones de motor y vio al equipo ganar 15 campeonatos del mundo, sumar 183 victorias y 454 podios en la categoría "reina".

Marc Márquez está de vuelta en plena forma luego de unas difíciles temporadas. El ocho veces campeón del mundo volverá a aspirar a luchar por el título en su undécimo año con el Repsol Honda Team.

En los 154 Grandes Premios que disputó con el equipo, sumó 100 podios, de los que 59 han sido victorias, además de 63 poles y seis títulos en MotoGP.

Por su parte, Joan Mir fue campeón del mundo de MotoGP en 2020, además de ganar el título de Moto3 con una Honda en 2017. El español se incorpora al Repsol Honda tras 65 carreras en la categoría "reina", con 13 podios y una victoria.

Esta será una temporada importante para el equipo más exitoso en la historia de MotoGP, no solo en términos de competencia sino también para el futuro del deporte: en 2024, los combustibles renovables serán una realidad.

"La moto tiene muy buena pinta. Tengo muchas ganas de volver a pilotar con los colores del Repsol Honda Team en el Test de Portugal. Es fantástico estar aquí con toda la familia Repsol, que ha estado conmigo y con el equipo durante mucho tiempo. Será un test importante en Portimao, ya que tenemos trabajo por hacer, pero los ingenieros han estado trabajando duro en Japón. Estoy ansioso por seguir trabajando y empezar esta temporada, me siento en forma y listo para salir a competir", expresó Márquez.

"Es increíble vestir los colores del Repsol Honda Team por primera vez y mostrar la última versión de la Honda RC213V. Es un gran honor unirme a este emblemático equipo y mi objetivo es ofrecer los mejores resultados posibles, lo que se espera cuando te unes a un equipo como este. Ya hemos progresado mucho en Sepang y aún tenemos tiempo para prepararnos en Portugal, seguimos trabajando y seguimos mejorando", resumió Mir.

"Llegamos a la temporada 2023 después de algunos años difíciles, pero no hemos perdido nuestro espíritu ni nuestro empuje. Honda ha ganado 25 campeonatos del mundo en la categoría 'reina', incluidos 24 Campeonatos de Constructores, y sabemos de lo que somos capaces. La competición está más reñida que nunca, pero seguimos trabajando al máximo para dar a nuestros pilotos lo que necesitan. Es un placer estar de nuevo con nuestros socios de Repsol para desvelar nuestros nuevos colores para esta temporada, con otra preciosa máquina del Repsol Honda Team", señaló Tetsuhiro Kuwata, director del HRC.