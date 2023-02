Preventiva para un hombre por el robo de una moto

El juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Gustavo Bumaguin, dispuso que un hombre de 24 años, investigado por el delito de hurto simple cometido en Rafaela, quede en prisión preventiva por un plazo de 90 días. La medida fue adoptada en el marco de una audiencia que se desarrolló en los tribunales de la ciudad, en la que el fiscal a cargo de la investigación, Martín Castellano, solicitó que el imputado, cuyas iniciales son LFV, transite el proceso judicial privado de su libertad.

Castellano relató que “el hecho endilgado fue cometido alrededor de las 18:00 del martes de la semana pasada en un complejo de departamentos ubicado en Bulevar Lehmann al 1800 de Rafaela”.

“El imputado y otro hombre –aún no identificado– se pusieron de acuerdo para llevar a cabo la conducta ilícita”, sostuvo el fiscal. En tal sentido, relató que “quien quedó en prisión preventiva ingresó al interior de un pasillo del complejo mientras la otra persona lo esperaba afuera en su bicicleta”.

Castellano precisó que “sin ejercer fuerza en las cosas ni violencia en las personas, el imputado sustrajo una moto marca Honda CG modelo Titán de 150 centímetros cúbicos y un casco”. El fiscal también explicó que “estaba estacionado en el interior del complejo de departamentos –en el que vive el propietario del vehículo–, con la llave de encendido colocada y sin medidas de seguridad”.

“Finalmente, el imputado se fue del lugar en la moto, mientras que el otro hombre lo hizo en su bicicleta”, finalizó el fiscal.

El representante del MPA valoró que “al momento de brindar los fundamentos de su decisión, el juez consideró que el hecho atribuido al imputado en esta instancia se encuentra acreditado en base a los relatos de testigos, las actuaciones policiales y principalmente al análisis de las cámaras de seguridad realizado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC)”.

“El magistrado también tuvo en cuenta que el imputado no cumplió normas de conducta que se le habían impuesto a fines del año pasado por otros delitos”, destacó el fiscal y agregó que “una de ellas era la prohibición de ingresar a la ciudad de Rafaela, la cual venía incumpliendo desde principios de este año”.

Asimismo, Castellano destacó que “para dictar la prisión preventiva Bumaguin tuvo en cuenta el peligro de fuga, ya que antes de ser aprehendido, el imputado intentó escaparse por los techos de distintas viviendas”.

Por último, el fiscal remarcó que “el juez consideró que el imputado no posee residencia fija, no tiene vínculos familiares, ni trabajo” y concluyó que “al no haber sido identificado aún el coautor del hecho, son evidentes los riesgos probatorios”.