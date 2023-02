Espert respaldará la rebelión fiscal de los productores de Villa Saralegui

Cansados de lo que consideran una política tributaria abusiva del presidente de la Comuna de Villa Saralegui, Walter Sola, productores agropecuarios de esa localidad del departamento San Cristóbal anunciaron una "rebelión fiscal" por lo que no pagarán sus impuestos locales, a la vez que consiguieron visibilizar el conflicto a nivel nacional a través del diputado libertario, José Luis Espert, quien hoy al mediodía estará en la Sociedad Rural de San Justo. "Estaré en la Provincia de Santa Fe dando todo mi apoyo a los productores agropecuarios en la primera #RebeliónFiscal de la historia argentina", subrayó el legislador tras participar del programa de televisión "La cruel Verdad" que conduce el periodista Esteban Trebucq en América 2. Ya lo había anticipado en una entrevista en TN con Joaquín Morales Solá.

Espert también anticipó que denunciará penalmente por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta al propio Sola -del Frente Progresista, Cívico y Social que gobierna la localidad desde hace casi diez años-, quien en octubre del año pasado ganó visibilidad a nivel nacional por agredir a un productor, por lo que recibió fuertes críticas. El diputado dijo que el presidente comunal vive como un "jeque árabe".

En tanto, la Sociedad Rural de Santa Fe se solidarizó "con los productores agropecuarios de Villa Saralegui que una vez más padecen la sinrazón del accionar del presidente comunal de dicha localidad, Walter Sola, que ha incrementado la tasa comunal para el período 1/2023 en un 430% en relación al período 1/2022".

En un comunicado de la entidad de fecha 04/10/2022, ya se había advertido que "… hace tiempo los productores de dicha jurisdicción son víctimas de este presidente comunal que hace abuso de sus potestades tributarias y discrecionalmente fija montos de tasa rural excesivos y vulnerando la legalidad, sin rendir cuentas, menospreciando los derechos de los contribuyentes, creyéndose dueño del distrito y olvidando que no es más que un mero funcionario público, con obligaciones".

"Al inicio del corriente año este funcionario reitera la metodología abusiva cual Señor Feudal del distrito", resaltó la Rural de Santa Fe. "Desde nuestra entidad repudiamos la actitud despótica del Sr. Sola que ejerce el poder local con prácticas inadmisibles ante la anuencia de autoridades del Gobierno provincial, que a la par de Senadores y Diputados miran para otro lado".

"Somos respetuosos de las autonomías locales, pero siempre que se desarrollen bajo el marco de la legalidad, y exigimos que las tasas retributivas tengan una adecuada proporción con el costo del servicio prestado, bajo el imperio de la razonabilidad, pues la arbitrariedad debe tener un límite", concluyó el documento de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Santa Fe.

En octubre pasado, cuando Sola agredió al productor Guillermo Kees, Espert ya había enviado un mensaje al gobernador, Omar Perotti a través de sus redes sociales. "A Ud. Gobernador de Santa Fe @omarperotti le pedí que interviniera en Villa Saralegui donde gobierna un violento como el Sr. Walter Sola. Ni bola me diste. Acá los resultados. La vieja política, de espaldas a la gente", publicó junto a la foto del productor agredido.