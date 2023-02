La asamblea de productores con asistencia plena de las entidades de la Mesa de Enlace

La convocatoria de la Federación Agraria Argentina (FAA) de realizar el próximo 28 de febrero una asamblea de productores en las cercanías del distrito santafesino de Villa Constitución, sumó la adhesión del resto de las entidades del campo que integran la Mesa de Enlace.

Al pronunciamiento realizado el lunes a favor de la protesta por parte de la Sociedad Rural Argentina (SRA), ayer se sumaron Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Coninagro.

También se plegó a la protesta la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), que tiene entre sus integrantes a la Sociedad Rural de Rafaela. "El estado crítico en el que se encuentra inmerso el campo amerita acciones de todo el arco político, sin parches ni anuncios rimbombantes inoperantes, sino soluciones concretas y de fondo para evitar la caída de la producción y de nuestros productores", señaló la nota de la Mesa de Enlace de la Provincia de Santa Fe.

Todo esto en medio de los efectos negativos de la sequía y el malestar que hay en los productores por la política oficial hacia el sector.

La dirigencia de CRA expresó a través de un comunicado que "frente a la real situación de los productores argentinos, que además de los problemas de la macroeconomía suman los gravísimos daños producto de la sequía, todo el presente, muestra que es tiempo de tomar decisiones reales, concretas y útiles, no se puede enfrentar tamaña crisis solo con parches, anuncios y burocracia".

Además, señalaron que "coincidimos en las razones que invoca dicha movilización y participaremos de la misma con todos aquellos productores que sienten que su presente es insostenible y que merecen un horizonte absolutamente diferente".

"La situación es crítica y los gobiernos de los tres estamentos del Estado tienen que dar respuestas a cada reclamo y soluciones concretas para resolver esta crisis", dijeron desde CRA, al tiempo que adelantaron los puntos más importantes y urgentes que solicitarán. Ellos son: Instrumentar mecanismos reales que quiten el asedio fiscal sobre los productores afectados; suspender de impuestos a las ganancias, de ejecuciones fiscales y bloqueo de cuentas, de apremios en Bancos. y de embargos; realizar una reforma impositiva integral y progresiva; eliminar diferencial cambiario; establecer Plan de eliminación de Derechos de Exportación (Retenciones); crear Seguro Multirriesgo; cambiar la Ley de Emergencia por considerarla obsoleta; créditos que salgan de la tasa de usura que genera el propio Estado y atender la problemática de las economías regionales.

A todo esto, ayer durante una reunión del consejo directivo, Coninagro también decidió sumarse a la asamblea y movilización de la semana que viene. "No podemos dejar de adherir ante la grave situación que padecen nuestros productores por las políticas que lleva este Gobierno, como inflación, alta carga fiscal y atraso y brecha cambiaria; todo esto sumado a la crítica situación a la que nos han expuesto las inclemencias climáticas, tanto a las economías pampeanas (granos, ganadería y lechería) como a las economías regionales; además, la falta de respuestas a los pedidos de alivio fiscal y apoyo crediticio para aliviar la grave situación, que afectará no sólo a los productores, sino a nuestras cooperativas y las economías de los pueblos del interior", dijo el presidente de la entidad, Elbio Laucirica.

Nicolás Pino, presidente de la SRA, sostuvo que "la situación se está poniendo cada vez más crítica y los gobiernos nacional, provinciales y municipales tienen que dar respuestas a cada reclamo y soluciones ciertas para resolver esta crisis. Nos hacen falta no solo medidas para la coyuntura sino también cambios de fondo como la eliminación de retenciones y los diferentes tipos de cambio". (Fuente: infobae.com)