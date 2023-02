Subió un 1,3% la soja en la Bolsa de Chicago

BUENOS AIRES, 22 (NA). - Los futuros de la soja suben debido a la ola de calor en Sudamérica, que genera preocupaciones sobre la sequía y su impacto sobre la cosecha de la oleaginosa.

Esta tendencia se ve alentada por la expectativa de que siga creciendo el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Los futuros de soja en la Bolsa de Comercio de Chicago subieron hasta 1,3%, a US$ 15,4175 el bushel, alcanzando el precio máximo en una semana. En lo que va de febrero el agro argentino liquidó menos de US$ 400 millones.

Especialistas sostienen que las lluvias pronosticadas en la Argentina para esta semana probablemente no sean suficientes para compensar las temperaturas sofocantes.

La cosecha de soja de Argentina se encuentra en las etapas máximas de reproducción en este momento, por lo que es probable que el calor excesivo esté atrofiando las perspectivas de rendimiento, además de exacerbar el estrés por calor que la cosecha ya ha soportado esta temporada.