Cartelera de Jubilados

CENA Y BAILE DEL

CLUB DE ABUELOS UNIDOS

Tras un exitoso comienzo de temporada, el Club de Abuelos Unidos anuncia para el próximo sábado la segunda reunión social de 2023, la que tendrá vigencia en su salón de Chacabuco y Casabella. En esta oportunidad la animación correrá por cuenta del reconocido artista local, Julián Rivero.

A los asistentes se les recomienda concurrir con vajilla completa. Las tarjetas podrán reservarse en los siguientes números telefónicos 423992; 422681, 434008 y 15316797.



CALENDARIO DE PAGOS

A JUBILADOS DE ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el calendario de pagos de febrero de 2023 para jubilaciones y pensiones, según la terminación del DNI.

Además, ese mes recibirán la última cuota del bono de $ 10.000, para quienes reciban un haber mínimo, y de $ 7.000, para los que cobren dos jubilaciones. Este bono corresponde a la ayuda económica de $ 30.000 que entregó el organismo durante diciembre de 2022 y enero 2023.

Cabe agregar que a este bono lo recibieron jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

A continuación, una por una, las fechas de cobro que aún están pendientes para febrero:

- Jubilados y pensionados que superen los $ 56.194:

• DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de febrero.

• DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de febrero.

• DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de febrero.

• DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de febrero.

• DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de febrero.



CRÉDITOS ANSES PARA JUBILADOS:

CONSULTAR CUÁNTAS CUOTAS SE DEBEN

La Administración Nacional de Seguridad Social ( ANSES) mantiene vigente la posibilidad de solicitar créditos de hasta $240.000 y con ello también dispone de un apartado en la plataforma web Mi Anses dónde se puede consultar la cantidad de cuotas que faltan abonar del préstamo.

1. Ingresar al sitio web de ANSES con CUIL y clave de Seguridad Social.

2. Hacer clic en " Créditos Anses".

3. Luego seleccionar "Consultar monto de la cuota" y la prestación del crédito que corresponda al préstamo que hayan solicitado

Dicho beneficio está disponible para jubilados, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor o Pensión No Contributiva por Vejez, Pensión No Contributiva Madre de 7 hijas e hijos, Pensión No Contributiva por Invalidez, Pensiones del Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos y Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra.

A su vez, los préstamos cuentan con un sistema de devolución en 24, 36 o 48 cuotas con una tasa fija del 29%.



ABRAZO AL CONGRESO PARA QUE SE

TRATE MORATORIA PREVISIONAL

Este miércoles 22 de febrero a las 18.30 horas organizaciones sindicales convocaron a un abrazo simbólico al Congreso de la Nación para que se trate el proyecto de prórroga que permitiría jubilarse a más de 800 mil personas este año. Reclaman a la oposición que garantice quórum para que la ley sea tratada.

Las entidades consideran importante el tratamiento de la ley ya que “las mujeres de 60 y los hombres de 65 años cumplidos durante este año que no cuentan con los aportes necesarios, no van a poder acceder al derecho de la jubilación. La moratoria como estaba prevista en 2004 y 2014 garantizaba el haber previsional y una prorrateo de la deuda por los aportes adeudados.



NUEVO SERVICIO DE PAMI

PARA TRAMITAR AUDÍFONOS

PAMI incorporó a La Libertad de Elegir una nueva cobertura de audífonos para que las afiliadas y los afiliados accedan a ellos de manera más rápida y ágil en todo el país.

"Nos da mucho orgullo mejorar y aumentar la cobertura a dos audífonos e incorporar a los centros auditivos más prestigiosos del país. Ahora contamos con más de 120 centros para garantizar una mejor atención con turnos más rápido y entrega en menor tiempo", afirmó la titular de PAMI, Luana Volnovich.

Además, se implementó un nuevo circuito para el diagnóstico, la solicitud y la entrega de audífonos que permitirá reducir los tiempos de espera y eliminará los trámites administrativos, ya que ahora las médicas y los médicos especialistas podrán solicitar el audífono de manera directa.

Con este nuevo sistema que la obra social puso en marcha, las afiliadas y los afiliados tendrán La Libertad de Elegir a la o el especialista en otorrinolaringología y el centro auditivo donde hacer su audífono.

Este nuevo servicio incluye la provisión de audífonos que pueden ser para uno o ambos oídos de acuerdo a la indicación del especialista, una calibración al primer mes y a los 6 y 12 meses, y la garantía del equipo por 1 año.

Para acceder a sus audífonos, las personas afiliadas deberán visitar primero a su médica o médico de cabecera, quien va a emitir una Orden Médica Electrónica para que se realice la consulta en otorrinolaringología. Luego, la o el especialista solicitará los estudios correspondientes para el diagnóstico y podrá indicar una nueva Orden Médica Electrónica para que la afiliada o el afiliado acceda a su audífono.

Por último, la persona afiliada podrá elegir el centro auditivo para hacer su audífono en la nueva cartilla que puede consultarse desde la aplicación de PAMI o en https://www.pami.org.ar/cartilla.