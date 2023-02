Viotti: "Nosotros nos vamos a enfocar en las soluciones"

Los concejales opositores se reunieron el viernes pasado con la Mesa Directiva del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) que preside Darío Cocco, para evaluar las demandas de los trabajadores para mejorar sus condiciones laborales.

El concejal Leonardo Viotti, de Juntos por el Cambio, ser mostró crítico respecto a la gestión de personal por parte del Municipio y subrayó que lo urgente es avanzar hacia las soluciones. “Tenemos en claro lo que debemos hacer, los cambios que debemos llevar adelante son hacia dentro, no podemos exigirle a un privado lo que el propio municipio no cumple desde hace años", expresó.

"Sabemos que la falta de inversión y de gestión de la última década ha generado que el parque automotor municipal se encuentre en pésimas condiciones, que muchos lugares de trabajo se encuentren casi inhabitables y que muchos empleados municipales estén corriendo riesgos al momento de realizar sus tareas a la vez que ponen en peligro a la ciudadanía en general si hay un camión de recolección de residuos circulando con fallas en su sistema de frenos, como ha ocurrido. Es inaceptable que el Estado incumpla las reglas que el propio Estado genera. Si el municipio fuese una empresa privada, seguramente hubiera sido clausurada hace rato", afirmó el concejal de Juntos por el Cambio.

En este escenario, el SEOM denunció graves situaciones, como que los empleados son obligados a movilizarse en vehículos que parecen sacados de una chacarita, que existen lugares de trabajo donde hay solo 2 baños para 140 personas, oficinas donde los empleados deben trabajar hacinados y la falta de elementos de limpieza básicos y agua potable.

"Este escenario tiene un culpable claro, pero preferimos centrarnos en la solución, en proyectar el futuro y en cuidar a los trabajadores municipales. Debemos dignificar al municipal, con mejores condiciones de trabajo y acordando conjuntamente como optimizar la prestación de nuestros servicios”, manifestó Viotti.

El edil afirmó que en su espacio político "estamos pensando una gestión municipal donde el empleado tenga un rol mucho más importante, y eso lo vamos a lograr trabajando con ellos, vamos a planificar juntos el futuro de Rafaela y el municipio. Estoy convencido de que los trabajadores municipales tienen que tener mayor participación en la definición de las políticas internas del Municipio”.

Viotti consideró que “es fundamental la planificación, tener en claro cada acción a realizar y cada inversión necesaria, para poder definir en qué momento la vamos a llevar adelante, en base a los recursos disponibles". En tal sentido, enfatizó que "sin planificación llegamos a la desidia que tenemos hoy, la cual nos llevará unos cuantos años poder revertir, pero lo vamos a hacer”.

"La reunión con los representantes del gremio fue muy importante, quedaron expuestas todas las falencias internas que hoy tenemos en la municipalidad. También nos expresaron importantes denuncias acerca de cómo se manejan algunos fondos públicos, y que el dinero que debería utilizarse para mejorar las condiciones de trabajo de los empleados se termina desviando o siendo mal utilizando", sostuvo el concejal opositor.

Finalmente, "no hay que perder un minuto más, ya nos hicieron perder demasiado tiempo. Este jueves nos vamos a volver a reunir, todo el Concejo junto al SEOM y sus delegados, para seguir trabajando en la definición de las soluciones”, cerró Leonardo Viotti.

El encuentro se llevará a cabo mañana desde las 10 en la sede sindical de Lavalle y avenida Brasil, tal como lo publicó LA OPINIÓN en su edición del sábado pasado. Incluso desde el bloque de Juntos por le Cambio deslizaron la posibilidad de conformar una comisión de seguimiento con participación del SEOM, el Ejecutivo y el propio Concejo.