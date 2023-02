En las pescaderías rafaelinas, el sábalo que se vende no proviene del río Salado

Poco antes del inicio del primer fin de semana XXL del año, correspondiente a las celebraciones por el carnaval de verano, el Centro de Protección a la Naturaleza de Santa Fe (Cepronat) alertó que "los sábalos del tramo inferior del río Salado no están en condiciones de ser consumidos debido a los altísimos niveles de agrotóxicos en sus cuerpos" y que representan un "peligro para la salud pública", a partir de un estudio realizado por investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el Conicet que determinó "niveles récord" de agroquímicos en los ejemplares. "El equipo dirigido por el investigador del Conicet y profesor titular de ecotoxicología UNL, Rafael Lajmanovich, detectó en todas las muestras obtenidas niveles récord de glifosato, glufosinato de amonio y otros agrotóxicos y sus metabolitos", indicó el comunicado. En esa línea, detalló que "dichos agrotóxicos constituyen niveles de contaminación subletal en los sábalos, pero por el fenómeno de bioacumulación, se convierten en un peligro a la salud pública y a la disponibilidad de alimentos para la población".



¿QUÉ PASA EN RAFAELA?

Mientras tanto, y teniendo en cuenta el peligro para la salud pública la venta de pescados contaminados, las pescaderías de Rafaela quieren llevar tranquilidad a los ciudadanos, ya que aclaran que los que se venden en nuestra ciudad no provienen del río Salado. "El sábalo que se trabaja en nuestra pescadería no es pescado del Salado. Como no todo el mundo lo sabe, aunque hay muchos que conocen más del tema, el pescado del Salado no lo acepta la gente porque es de tamaño chico, ya que no pasa del kilo y medio. Lo que estamos trabajando y comercializando son los sábalos de 2 kilos para arriba. En particular, tenemos procedencias, guías y permisos, ya que la pesca que realizamos es totalmente legal. Por eso decimos que los pescados que traemos se pueden consumir tranquilamente en Rafaela, ya que no se tratan de especies que están contaminadas", le comentó a este Diario un comerciante de pescados de nuestro medio. Acerca de los costos que tienen cada uno de los sábalos que se pueden consumir, destacó que "un kilo de sábalo hoy cuesta 600 pesos aproximadamente, con lo cuál un ejemplar de más de 2 kilos saldría alrededor de 1.500 pesos y alcanza para que 2 o 3 personas puedan almorzar o cenar con total tranquilidad".

En tanto, en otro de los locales de venta de pescados de la ciudad, manifestaron que "sabemos que hace más de 3 años que estamos atravesando un problema hídrico y algunas consecuencias ya se empezaron a ver en los últimos días con el faltante de pescados que ya todos conocen. Pescado de río hay muy poco. En estos últimos tiempos se está hablando y mucho sobre la contaminación que existe en la cuenca del río Salado. Sabemos que existe y que hay que tomar muchos recaudos. En nuestro local tenemos proveedores que son de Victoria, de la provincia de Entre Ríos, y estamos trabajando con sábalos espinados, por el momento, para la seguridad de la gente. Con eso vamos dando batalla. Igualmente, vemos que la gente se está abocando un poco más al pescado de mar por una cuestión de salud. En tanto, el pescado de río se consume más durante los fines de semana. La merluza, el pez pollo son las especies que más está consumiendo la gente, aunque los filetes de pez gallo, que no tiene espina, también son muy recomendables, ya que no tiene olor y no se desarma. También las milanesas es otro de nuestro caballito de batalla con el que contamos".



"MODELO DE AGRICULTURA

TRANSGÉNICA"

Según la investigación que se dio a conocer durante la semana pasada, el origen de la contaminación está en "el modelo de agricultura transgénica", que se utiliza en la provincia de Santa Fe para la producción de soja, maíz, trigo, algodón y otros. "La gran cantidad de venenos que se utilizan en la agricultura desde hace muchos años, y que no desaparecen por arte de magia, nos está diciendo que donde los vayamos a buscar, los vamos a encontrar", remarcó. "Ahora en el sábalo -continúa- así como también en nuestras hortalizas y frutas, en el algodón, en el río Paraná y los cursos de agua o humedales, en el aire". Además, advirtieron que se requieren "urgentes medidas a los efectos de salvaguardar la salud de la población en forma integral". "Sabemos que resulta difícil tomar algunas decisiones, pero las autoridades deben tener en cuenta que está en riesgo la vida de toda la ciudadanía", apuntaron.