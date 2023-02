Desde AMSAFE esperan "algo más" de lo que acordó Nación con los gremios

El secretario general de AMSAFE provincial, Rodrigo Alonso, señaló este martes que en la reunión paritaria prevista para este miércoles 22 al mediodía con los gremios docentes públicos y privados, el gobierno provincial realice una propuesta "en línea con las necesidades docentes". El ministro de Trabajo provincial, Juan Manuel Pusineri, anunció la semana pasada que este miércoles, a las 12, recibirá a los docentes nucleados en AMSAFE y SADOP. Al día siguiente, a las 11, será el turno de los gremios del ámbito de la administración central de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Por último, el viernes a las 9, representantes del gobierno de Omar Perotti se reunirán con los gremios de los profesionales de la salud, nucleados en la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) y otras entidades.

En la jornada de ayer, en declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, Rodrigo Alonso, titular de AMSAFE provincial, fue consultado sobre las expectativas del gremio en esta nueva convocatoria a paritarias y allí analizó que "tenemos expectativa de que mañana sea un día clave, donde el gobierno provincial presente una propuesta que esperamos sea integral y que tenga que ver con mejorar las condiciones de trabajo, para aprender y enseñar". "Esperamos -amplió Alonso- una propuesta que vaya en línea con la estabilidad laboral, con nuestra obra social y que tenga en cuenta la mejora de los salarios. Es decir, una propuesta que vaya en línea con las necesidades docentes".



LA PARITARIA NACIONAL

Cabe recordar que el presidente Alberto Fernández anunció el pasado viernes el acuerdo con los gremios docentes para aumentar el salario de las y los maestros un 33,5% a julio y elevar el salario mínimo inicial a 130 mil pesos a partir de marzo. Alonso explicó que AMSAFE provincial "espera algo más" que el porcentaje de aumento acordado por Nación con los gremios hace unos días, que aumenta el salario mínimo docente. "La paritaria nacional establece que el salario mínimo pasa de $ 90 mil a $ 130. Lo que implica un 43% de aumento", explicó el dirigente gremial. Por otra parte, el titular de AMSAFE provincial agregó que "estamos discutiendo en un contexto de gran inestabilidad económica. De hecho no tenemos ni idea de cuánto será la inflación para este año. Lo que pensamos son acuerdos que se puedan revisar, no como el año pasado donde de 12 meses hubo solo tres meses donde superamos la inflación, en marzo, abril y diciembre. En el resto de los meses perdimos. Una propuesta en este sentido puede ser algo que se pueda empezar a valorar". También Alonso recordó que "la provincia tiene recursos propios, dinero ahorrado como para llevar adelante una propuesta que cubra las expectativas que tenemos los docentes". Con el inicio de clases previsto para el miércoles 1 de marzo, Alonso recordó que Amsafe "realizará este viernes a las 10 su asamblea provincial. Esa propuesta que debe presentar el gobierno será evaluada. Los tiempos alcanzan. Lo que es necesario es la voluntad política".



EL RESTO

Luego de la reunión entre el gobierno provincial con el sector docente pactado para este miércoles, mañana a las 11 será el turno de volver a encontrase con los gremios del ámbito de la administración central, UPCN y ATE, mientras que el viernes 24, a las 9, se juntarán con los profesionales de la salud. En este sentido, el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri ratificó, días pasados, que "la puesta del gobierno provincial a incentivar y reivindicar el espacio del diálogo colectivo como la mejor manera de dar tratamiento a los derechos de los trabajadores en lo que tiene que ver a la cuestión salarial y a las condiciones de trabajo". Además, el ministro expresó que estos encuentros "son propicios para evaluar, proponer y trabajar sobre lo que hace a la administración del Estado".

Cabe recordar que durante la primera convocatoria no se habló de números, porcentajes ni pronósticos, sino que los gremios plantearon algunas formulaciones para el posterior análisis del ejecutivo. Lo que sí se determinó es que esta vez no volverá a aplicarse la cláusula gatillo. Al respecto, Pusineri aclaró: “Es un tema que quedó superado en la discusión paritaria en la Argentina que lleva 3 años. La cláusula que conocemos en la provincia hubiera significado llegar a la paritaria de hoy con 10 puntos menos. No veo el beneficio para los trabajadores”.