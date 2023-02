Racing ante San Martín de Formosa en Chaco

Racing comenzará hoy su camino en la Copa Argentina cuando enfrente en Chaco a San Martín de Formosa, equipo que milita en el Torneo Federal A, en el marco de los 32avos de final del certamen que brindará una plaza para disputar la Copa Libertadores 2024. El encuentro se jugará en el estadio Centenario de Chaco desde las 21:40, con el arbitraje de Maximiliano Ramírez, quien será acompañado por los jueces de línea Facundo Rodríguez y Federico Cano, y contará con la televisación en directo de TyC Sports.

Racing viene de conseguir su primera victoria en la Liga Profesional tras derrotar por 3 a 0 a Arsenal en Sarandí e intentará seguir de racha en la Copa doméstica, en la cual supo disputar una final (cayó ante Boca en 2012) y que le resulta esquiva en los últimos años.

Por su parte, San Martín de Formosa tendrá su primer compromiso oficial, ya que el Torneo Federal A comenzará a mediados de marzo, y buscará hacer historia en su segunda participación en la Copa Argentina donde cuenta con un antecedente en 2011, cuando fue derrotado por Sarmiento de Chaco por 4 a 3 en los penales tras igualar sin goles en tiempo reglamentario.

Probables formaciones: Racing: Gabriel Arias; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas; Aníbal Moreno, Juan Nardoni, Johan Carbonero; Matías Rojas, Maximiliano Romero y Gabriel Hauche. DT: Fernando Gago.

San Martín (F): David Correa; Pablo Cuevas, Rolando Serrano, Leandro Betetette, Fabricio Farías; Federico Pérez, Alejandro Benítez, Marcelo Bobadilla, Brian Peralta; Juan Francisco Bonet y Alejandro Toledo. DT: Víctor Godoy.



OTRO PARTIDO EN SAN NICOLÁS

Newell's Old Boys enfrentará hoy a Cláypole, que juega en la Primera C, por los 32avos. de final de la Copa Argentina, en un encuentro que se jugará desde las 19.20 en el Estadio Único de San Nicolás, de la ciudad bonaerense homónima. El árbitro será Rodrigo Rivero.



GIMNASIA CON EXCURSIONISTAS

Gimnasia y Esgrima La Plata, de andar irregular en la Liga Profesional de Fútbol, y Excursionistas, de muy flojo inicio en la Primera C, se enfrentarán hoy en otro de los encuentros por los 32avos de final de la Copa Argentina. El cotejo se desarrollará en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello, de Defensa y Justicia, en Florencio Varela desde las 17 y será arbitrado por Fernando Espinoza, con televisación por TyC Sports.