El piloto bonaerense Agustín Canapino admitió que “impresiona todo” lo que está viviendo en la previa a su debut en la categoría de monopostos IndyCar en los Estados Unidos, pautado para el primer fin de semana de marzo próximo en el estado de Florida. “De esta categoría (IndyCar) impresiona todo. Es un mundo completamente diferente al que estaba acostumbrado a vivir con el automovilismo”, resaltó el arrecifeño de 33 años y cuatro veces campeón del Turismo Carretera (2010, 2017, 2018, 2019).

Canapino tendrá su estreno en el equipo de Ricardo Juncos (Juncos Hollinger Racing) el domingo 5 de marzo, cuando gire en el circuito callejero de San Petersburgo. Para ir adaptándose a lo que propone cada una de las pistas de la tradicional división estadounidense, el argentino no sólo diseñó pruebas en trazados como el de Sebring (California) sino que también cuenta con la colaboración de los estimados simuladores.

“La particularidad de esta categoría es que mezcla pistas como ninguna otra del mundo. Acá tenés circuitos callejeros, óvalos y pistas tradicionales con matices”, describió el ‘Titán’ de Arrecifes en charla con el programa ‘Mesa de campeones’ que se emite por El Garage TV.

“Es tan difícil encontrar eso que creo que la Fórmula 1 no se atrevería a correr en varios de estos circuitos”, amplió el piloto, cuyo último título local se dio en 2021, con la conquista del campeonato del Super TC2000.“Soy consciente de que voy a estar en el lote de atrás; no espero milagros”, advirtió Canapino, que también resaltó tener “la mayor dedicación posible para hacer las cosas cada vez mejor”.

“El primer objetivo estará en tratar de terminar todas las carreras”, sostuvo Canapino, quien rescató la “experiencia” que tiene su compañero de equipo, el británico Callum Ilott, para tratar de adaptarse a un “ámbito completamente nuevo" para él.



CON VARIOS EX FÓRMULA 1

En los test de pretemporada, el argentino tuvo la posibilidad de conocer a varios de los pilotos que serán sus rivales cada fin de semana de carrera. Muchos de estos corredores han tenido la oportunidad de formar parte de una grilla de la Fórmula 1 a lo largo de su trayectoria.

Uno de ellos es nada más ni nada menos que Romain Grosjean. El francés disputó 11 temporadas consecutivas en la F1 bajo el ala de equipos como Renault, Lotus y Haas. Y a su vez, estuvo presente en 179 Grandes Premios y tuvo la oportunidad de subirse al podio en 10 oportunidades.

Otro de los pilotos es Marcus Ericsson. El sueco de 32 años compitió en 97 Grandes Premios con las escuderías Caterham y Sauber entre 2014 y 2018.

Takuma Sato también estará formando parte de la temporada 2023 de la IndyCar junto a Canapino. El japonés estuvo en la F1 durante siete temporadas, entre 2002 y 2008, teniendo la oportunidad de participar en 90 Grandes Premios y subiéndose al podio en una ocasión.

Finalmente, el último piloto en cuestión será Alexander Rossi. El estadounidense solamente disputó 5 Grandes Premios con la escudería Marussia durante la temporada 2015.



PARA VER POR TV

La categoría estadounidense IndyCar ya tiene definidos sus socios televisivos para la temporada 2023. La lista de emisoras internacionales transmitirán las competencias de la serie en 223 mercados y 142 países, entre ellos la Argentina a través de ESPN. Esta cadena, que transmitió las carreras en 2022, volvió a firmar un contrato que estará vigente hasta 2024. En algunas regiones, todas las competencias se vieron en sus canales de pago, mientras que en otras se vieron en exclusiva por su servicio de streaming Star+.