Nelson Sosa será el árbitro ante la Academia cordobesa

El correntino Nelson Sosa fue designado ayer por la AFA para dirigir el partido que disputarán el domingo, desde las 20, Atlético de Rafaela y Racing de Córdoba por la tercera fecha de la Primera Nacional, en su Zona B, a desarrollarse en el Nuevo Monumental.

Se trata de un árbitro que en la temporada pasada dirigió en cinco ocasiones a la Crema, siendo cuatro en Rafaela con tres victorias y un empate. Los triunfos fueron ante Alvarado (4 a 0), Brown de Adrogué (1 a 0) y All Boys (4 a 1), y la paridad ante Villa Dálmine (1 a 1). Cuando lo dirigió de visitante, el equipo rafaelino perdió ante Independiente Rivadavia de Mendoza (1 a 0).

La siguiente es la nómina de árbitros que controlarán partidos por la cuarta fecha de la zona A y la tercera de la B en el campeonato de la Primera Nacional, a jugarse entre viernes 24 y lunes 27.

Zona A, cuarta fecha-viernes 24, a las 17.00 (por TV): San Telmo-All Boys; Lucas Comesaña.

Sábado 25, a las 17.00: Flandria-Patronato de Paraná; Juan Pablo Loustau; a las 17.00: Almagro-Estudiantes de Río Cuarto; Nelson Bejas; a las 19.05 (por TV): Temperley-Nueva Chicago; Pablo Giménez; a las 20.00: San Martín de San Juan-Güemes de Santiago del Estero; Lucas Novelli; a las 20.45: Alvarado de Mar del Plata-Gimnasia de Mendoza (en el estadio José M. Minella); Sebastián Martínez.

Domingo 26, a las 17.00: Brown de Puerto Madryn-Almirante Brown; Nahuel Viñas; y Defensores Unidos de Zárate-Deportivo Morón; Franco Acita.

Lunes 27, a las 21.10 (por TV): Agropecuario de Carlos Casares-Defensores de Belgrano; Luis Lobo Medina. Libre: San Martín de Tucumán.

Zona B, tercera fecha-sábado 25, a las 17.00 (por TV): Quilmes-Gimnasia de Jujuy; Pablo Dóvalo; Villa Dálmine-Tristán Suárez, Julio Barraza; Deportivo Madryn-Atlanta; Fabricio Llobet; y Brown de Adrogué-Ferro; Diego Ceballos. A las 19.05 (por TV): Estudiantes de Buenos Aires-Deportivo Riestra; Sebastián Zunino.

Domingo 26, a las 17.00: Aldosivi de Mar del Plata-Chaco For Ever (en el estadio José M. Minella); Emanuel Ejarque; a las 19.00: Deportivo Maipú de Mendoza-Chacarita Juniors; Andrés Gariano; a las 20.00: Atlético de Rafaela-Racing de Córdoba; Nelson Sosa; a las 20.30: Independiente Rivadavia Mendoza-Mitre de Santiago del Estero; Carlos Córdoba.