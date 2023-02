9 de Julio inicia una nueva etapa con Barbero rumbo al Federal A

Ya pasó la euforia de los primeros días tras la obtención del ascenso en Santiago del Estero. Fueron pocas horas destinadas a los festejos y para la dirigencia de 9 de Julio, especialmente, mucho trabajo contrarreloj para designar un nuevo entrenador y enfocarse en el armado de un plantel acorde a las exigencias de la nueva competencia, el retorno a la tercera categoría y al fútbol profesional luego de 12 años.

Comienza el nuevo ciclo con Maximiliano Barbero, que vuelve al Club luego de cuatro años y medio. Se había desvinculado a mediados de 2018 tras un buen trabajo, donde tuvo la posibilidad de dirigir el por aquel entonces Argentino B y lograr interesantes resultados en la Copa Santa Fe, especialmente aquel recordado triunfo en Santa Fe ante Colón por 1 a 0, con gol de Guillermo Funes. Hoy, desde las 17, será presentado en el Germán Soltermam con Maximiliano Zbrun y Leandro Michlig como ayudantes de campo, mientras que Diego Burkhard seguirá siendo el preparador físico con su ayudante Maximiliano Fagnola, y Roberto Ceberio continuará como entrenador de arqueros.

Durante el fin de semana largo no hubo tiempo para festejos de carnaval. El DT y la dirigencia encabezada por el presidente Hugo Morel cruzaron llamadas y mensajes en la búsqueda de las incorporaciones que necesariamente deberán llegar al León para afrontar este recorrido, que más allá de los muchos kilómetros que serán una gran complicación, también será un desafío en lo futbolístico sabiendo que por el poco tiempo de preparación tendrá que achicar lo más posible el margen de error.



SE MANTENDRÍA LA BASE

Salvo el volante Leandro Larrea, que jugará en Boca Unidos de Corrientes, y el delantero Gastón Monserrat, que lo hará en Sportivo Belgrano de San Francisco, la base del plantel que logró el ascenso continuaría casi en su totalidad al llegarse a un acuerdo en estos días. Ese es un aspecto importante para el cuerpo técnico, sabiendo que el arquero Joaquín Gómez y la defensa conformada por Maximiliano Martinez, Facundo Centurión, Matías Loboa y Sebastián Acuña fue uno de los basamentos más trascendentes para la campaña. Del mismo modo dos de los volantes de equilibrio, como Maximiliano Aguilar y Agustín Vera.

Donde más tendrá que "hacer el esfuerzo" el club es sin dudas del medio campo hacia adelante, donde no le sobró demasiado durante el Regional y además perdió a los dos principales goleadores. En ese aspecto, se necesitará competencia para Maximiliano Ibáñez y Agustín Sequeira.



COSTAMAGNA Y...

Barbero entregó una serie de nombres a la dirigencia y trascendió que un par se estarían cerrando en estas horas para que estén presentes ya hoy en la primera práctica. Uno de ellos podría ser Agustín Costamagna, en caso de que se terminen de acordar los detalles del préstamo con Atlético de Rafaela. Recordemos que el volante o extremo derecho ya jugó el Regional en 2020 en el León.

Otro de los nombres que trascendió como posibilidad es el del lateral derecho Gustavo Mathier, que no seguirá jugando en Ben Hur.