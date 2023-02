Ampliación horaria para el personal del SAMCo

RAMONA. - En su informe semanal la Comuna local hizo saber que por disposición del Ministerio de Salud y a través de una gestión del senador Alcides Calvo y la directora Regional de Salud Eter Senn, el Centro de Atención Primaria contará con mayor carga horaria del personal médico, lo que permitirá ampliar los horarios de disponibilidad para la atención de pacientes que así lo requieren. La decisión responde a una solicitud efectuada por el gobierno local y las autoridades del SAMCo y se orienta a ofrecer mejores condiciones de prestación de servicio tanto para el personal como para la comunidad que demanda del mismo.

La medida adoptada por la cartera provincial fue recibida con sumo beneplácito, ya que viene a satisfacer una necesidad de garantizar la cobertura pública de salud en horarios en los que, hasta el momento, no podía ser brindada.

Esta acción refuerza el sistema de guardias médicas para los fines de semana organizadas desde los días viernes por la tarde, con derivación telefónica del servicio 107 y financiadas con recursos comunales emanados de la Tasa Asistencial que aportan los vecinos, mediante el pago de la Tasa General de Inmuebles Urbanos.



APORTE PARA LA COOPERATIVA ERNESTO TORNQUIST

Acompañados por el presidente comunal, José Barbero, autoridades de la Cooperativa de Trabajo Ernesto Torquinst Limitada, recibieron de autoridades del Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología, un aporte no reintegrable destinado a la adquisición de maquinaria y equipamiento para el desarrollo de las tareas que dicha asociación desarrolla.

El subsidio percibido asciende a la suma de $ 530.000 y permitirá incorporar herramientas como motoguadañas, sopladoras, cortacercos, sierras de altura, entre otras, conforme a las demandas planteadas por los integrantes del órgano.

Cabe señalar que, en su concepción, la estructura cooperativa se propone contener mano de obra local, promoviendo el trabajo genuino, formalizando la labor de sus miembros y generando empleo de calidad para personas que, hasta el momento, no formaban parte del mercado laboral.



JORNADA DE INTERCAMBIO CON EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Respondiendo a una invitación cursada por la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la Provincia, Silvina Frana, el presidente comunal José Barbero y parte de su equipo técnico, participarán el próximo viernes de una jornada de intercambio organizada conjuntamente al Ministerio de Obras Públicas de la Nación.

El objetivo de la misma, es generar un espacio para capacitar y dar respuestas a las inquietudes que surgen en relación a proyectos y obras, en el marco del Plan Argentina Hace, posibilitando un acceso más ágil a dicha herramienta.

La actividad tendrá lugar en el auditorio del Hotel UNL ATE de la ciudad de Santa Fe y desarrollará temáticas como el manejo de sistema de gestión de obras, la proyección del año en curso y la utilización de la oficina virtual para la presentación de certificaciones, rendiciones y solicitudes de desembolsos.



NUEVOS CONTENEDORES PARA PUNTOS VERDES

A raíz del reciente incendio accidental de dos contenedores que formaban parte de uno de los puntos verdes distribuidos en la planta urbana, la administración comunal ha resuelto la adquisición de nuevos recipientes, de similares características, en su reemplazo.

La rápida respuesta pretende evitar que se resienta la base fundamental del sistema de recolección de residuos, dada por la clasificación en origen que desarrollan los propios vecinos, y que permite reducir y recuperar gran cantidad de materiales de los residuos domiciliarios.

Paralelamente, el municipio continúa concientizando sobre el uso responsable de la infraestructura existente, para evitar estas situaciones que implican la afectación de recursos económicos que podrían ser volcados a nuevas acciones ambientales.