Un punto de visitante y nada más

Para hacer buenas campañas, sumar de visitante es importante. Si se mira el vaso medio lleno, ese es el dato positivo de la presentación de Atlético de Rafaela este lunes en el estadio León Kolbowski, donde empató sin goles frente a Atlanta cerrando la segunda fecha de la Primera Nacional, pero con un rendimiento rápidamente olvidable. Igualmente, no pasa desapercibido que continúa el lastre del año pasado y la Crema acumula 22 partidos sin ganar de visitante.

Quizás, por todo lo que penó el equipo Celeste en estos últimos tiempos fuera del Monumental, puede entenderse que se aferró a un resultado sin arriesgar más de la cuenta. Si es que arriesgó en algún momento en este partido.

Los primeros 45 minutos ofrecieron muy poco rescatable, como lo sería en la continuidad de la noche. Ninguno de los dos equipos pudo encontrar vías concretas de desequilibrio, con esquemas bastante cerrados que dejaban pocos espacios y producto de ello las pocas aproximaciones de riesgo fueron producto de jugadas de pelota parada.

Y esas acciones donde el trabajo de la semana tiene mucho que ver para su éxito posterior, la Crema estuvo más cerca de abrir el marcador. A los 7, en un tiro libre frontal hacia el área, ganó Olguín de cabeza y por poco no llegó Fontanini a conectar casi en el área chica.

Un rato después, el "Muro" mostró toda su potencia física cuando en una jugada muy parecida logró conectar de arriba el buen tiro libre de Alex Luna, cuando estaba apareado y tomado por el central local González, y ese cabezazo de emboquillada fue directo hacia el palo izquierdo de Fernández, saliendo rebotado hacia un costado.

Defensivamente, la Crema no pasó casi sobresaltos. Apenas algunos desbordes de Pinto sobre la izquierda del ataque Bohemio en los minutos iniciales, pero que no encontraron destinatarios en el área. De hecho, Peano fue un espectador de lujo.

La Crema después de los 25 minutos intentó tomar la iniciativa, pero no encontró demasiada precisión de tres cuartos de cancha hacia adelante. Se mostró activo Delgadillo en la parte final, generando la amonestación para Dramisino, pero del otro costado hubo poco de Portillo y por el medio Lago junto a Luna no tuvieron demasiada participación.

En el segundo tiempo el dueño de casa salió con un poco más de actitud como para plantarse en campo rival, pero desnudando muchas limitaciones. Apenas algunas pinceladas de Galeano, y nada más.

Atlético prácticamente no saltó sus laterales en el complemento, y los extremos ya no inquietaron, tanto Portillo como Delgadillo. El pobre Taca Bieler en este partido no tuvo oportunidades de recibir pelotas, lo cual marca a las claras las carencias ofensivas del equipo de Medrán, más allá de los cambios que intentó con Llama y Laméndola promediando la etapa.

En el final el juego se hizo casi ordinario y dio la sensación que si Novelli Sanz hubiera dado mucho más de descuento, no iba a pasar absolutamente nada. Podían jugar varios minutos que el 0 a 0 no se iba a modificar.

Ahora la Crema tendrá que descansar unas horas y pensar en Racing, el domingo en el Monumental.



ATLANTA 0 - ATLETICO 0



Estadio: "León Kolbowski".

Árbitro: Lucas Novelli Sanz. Asistente 1: Mariano Viale. Asistente 2: Javier Mihura. Árbitro: Guido Mascheroni.

ATLANTA: Pedro Fernández; Alejo Dramisino (75' Franco Camargo), Ian Rasso, Fernando González, Marcos Pinto; Mauro Bogado, Federico Marín (66' Pablo Mouche), Juan Galeano y Nicolás Medina (82' Federico Bisanz); Diego Becker (66' Lucas Ríos) y Nicolás Mazzola (82' Eugenio Olivera). Sup: Nicolás Sumavil, Alan Aguirre, Kevin Duarte, Juan Pablo Krilanovich. DT: Mauricio Giganti.

ATLETICO RAFAELA: Marcos Peano; Matías Olguín (82' Federico Torres), Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Gabriel Risso Patrón; Ayrton Portillo, Facundo Soloa y Nicolás Delgadillo (63' Nicolás Laméndola); Manuel Lago (82' Matías Fissore) y Alex Luna (63' Cristian Llama); Claudio Bieler. Sup: Gastón Pezzini, Agustín Bravo, Gino Albertengo, Gonzalo Ríos y Bautista Tomattis. DT: Ezequiel Medrán.

No hubo goles.

Amonestados: Dramisino, Marín, González y Rasso (Atlanta); Luna y Laméndola (AR).