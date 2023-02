Las distintas posturas de Rossi y Aníbal Fernández

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, afirmó que la vicepresidente Cristina Kirchner "no está proscripta" y advirtió que los que postulan esa posición, "quieren proscribir al Presidente" Alberto Fernández.

"Yo tengo que hablar por lo que dicen y establecen las leyes. La legislación vigente establece que no está proscrita y tiene todo el derecho a participar en las próximas elecciones", señaló el funcionario.

En ese sentido, advirtió que "Cristina Kirchner no está proscrita, pero los que dicen eso quieren proscribir al Presidente", aunque admitió que se trata de una "complicación" para un político presentarse a una elección en medio de un proceso judicial.

"A los que dicen que Cristina Kirchner está proscrita no los vi defender su condición de inocente, como yo sí lo hice y lo hago. Hablan de proscripción pero en la boca de ellos nunca está la palabra inocente", abundó el ministro en declaraciones al sitio Infobae.

De esa manera, Aníbal Fernández se refirió a los cuestionamientos desde La Cámpora y el cristinismo, que apuntan que la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por corrupción dictada en primera instancia contra la vicepresidenta es una proscripción.

"A ellos nunca les escuché decir que CFK es inocente. Yo sí lo creo y lo digo", expresó el ministro.



AGUSTÍN ROSSI

El flamante jefe de Gabinete, Agustín Rossi, aseguró que la vicepresidenta Cristina Fernández está proscrita y comparó su situación con la del actual mandatario brasileño, Luiz Inácio "Lula" da Silva y, de esa manera, se diferenció del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

Rossi señaló que el titular de Seguridad "puede dar las opiniones que les parezcan".

"Claramente está proscrita. Tiene una sentencia en primera instancia, y está inhabilita a ejercer cargos públicos", expresó en declaraciones radiales.

"Si Cristina hubiese insinuado antes que iba a ser candidata era muy posible que los plazos que faltan para que se convierta en sentencia firme se produjesen y generasen lo que sucedió en el PT en aquella elección que terminó ganando (Jair) Bolsonaro", argumentó Rossi.

En la misma línea, aclaró: "Lula terminó preso, sin candidato, y Bolsonaro ganó las elecciones. Creo que Cristina generosamente plantea y analiza esa cuestión. Entonces, de facto, la sentencia termina siendo una sentencia proscriptiva".

"Soy el jefe de Gabinete de un Gobierno, no el jefe de Aníbal Fernández, que a esta altura no creo que tenga jefe político", opinó.