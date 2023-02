La FOSH tiene fixture

La Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped dio a conocer el fixture correspondiente al torneo Apertura de la Región Rafaela, Zona A1, que dará comienzo el fin de semana del 4 y 5 de marzo. En este torneo participarán ocho equipos, al igual que el año pasado, con la salvedad que ingresarán Sportivo Norte (campeón de la A2 2022) y Deportivo Bella Italia, y no continuarán Libertad de San Francisco y Defensores de Frontera. De los cordobeses seguirán Charabones y 9 de Julio de Morteros.

Los horarios definidos para los encuentros son los siguientes: Sub14: 10:00 hs; sub 16: 11:30 hs; Sub 12: 13:00 hs; Intermedia: 14:30 hs y Primera: 16:00 hs. Los mismos pueden ser modificados en función de las categorías inscriptas por cada institución, lo que se verá reflejado en los horarios correspondientes a cada fecha a disputar.

En esta temporada se disputarán dos torneos, Apertura y Clausura, y luego una fase final de play offs en la etapa de cierre de la temporada para consagrar a los campeones. Del Apertura clasificarán los dos primeros para los play offs, y del Clausura lo mismo, previéndose que en caso de repetirse alguno de los equipos avanza quien le sigue en la tabla de posiciones.

Recordemos que vuelve a participar de la FOSH Atlético de Rafaela, en este año en divisiones inferiores.



PRIMERAS FECHAS EN MAYORES

Primera fecha: 9 de Julio de Morteros vs. CRAR (sábado 4 en Charabones); Sportivo Norte vs. Charabones (sábado 4 en CRAR); Sarmiento de Humboldt vs. 9 de Julio de Rafaela (domingo 5 en Humboldt) y Deportivo Bella Italia vs. Juventud de Humboldt (domingo 5 en CRAR).

Segunda fecha: Charabones vs. CRAR (sábado 18 en Charabones); 9 de Julio de Rafaela vs. Juventud de Humboldt (domingo 19 en CRAR); Sarmiento de Humboldt vs. Sp. Norte (domingo 19 en Sarmiento) y 9 de Julio de Morteros vs. Bella Italia (domingo 19 en Charabones).