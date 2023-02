Encuestadores tan pesimistas como todos los encuestados

Por Diego Dillenberger



“No future”: no hay futuro. Ese era el lema del movimiento punk de la década del 80. Nos queda el recuerdo de unos jóvenes con las cabelleras teñidas de colores y unos cortes de pelo de lo más exóticos y con una visión pesimista del futuro que contrastaba diametralmente con los idealistas, melenudos y revolucionarios de la anterior década del 70.

El “no future” de los punk se parece bastante al espíritu de los argentinos en el arranque de este año electoral: bajísimas expectativas de que un próximo gobierno logre sacar al país de su crisis.

Una encuesta nacional del consultor Federico González indica que apenas la cuarta parte de los argentinos tiene la esperanza de que durante el próximo período de gobierno que empieza el 10 de diciembre alguien logre sacar a la Argentina de su crisis de inflación y empobrecimiento que ya lleva casi un cuarto de siglo.

Pero el dato más llamativo es que por primera vez la opinión pública argentina coincide con la visión sombría sobre el futuro inmediato de los propios encuestadores y consultores que asesoran a los políticos que se preparan para la contienda electoral: una encuesta de la revista Imagen a un panel de ese segmento de profesionales que miden y le toman el pulso a la opinión pública y asesoran a políticos y empresarios muestra que apenas el 30 por ciento espera que la Argentina pueda dejar atrás su crisis ya crónica durante el próximo gobierno.

Otro 25 por ciento de estos profesionales cree que se precisarán dos períodos de gobierno para salir de la decadencia, y un 20 por ciento espera ver el país encarrilado recién dentro de una década.

El 12 por ciento de los consultores es más pesimista aún y cree que la Argentina necesitará más de una década para “salir”. El 10 por ciento directamente cree que la Argentina “nunca dejará atrás su crisis”. No future.

Los encuestadores, con más información que el común de la gente, no difieren mucho de la visión de sus propios encuestados: toda una novedad.

El sondeo nacional de González, un psicólogo y consultor que mide y asesora en varios distritos y para diversos colores políticos muestra que la opinión pública es tan pesimista como los encuestadores: el 55 por ciento no espera ninguna solución hasta dentro de dos períodos de gobierno, una década o más aún. El 15 por ciento cree incluso que el país “nunca dejará de estar en crisis, inflación y pobreza”. No future.

Qué significan estos datos para los candidatos que se van a medir en las elecciones de este año

Una buena y una mala: la “buena” es que cualquiera que logre mostrar algo de luz al final del túnel con algo de credibilidad puede generar expectativas. Basta mirar cómo las encuestas muestran cómo trepa en intención de voto el economista libertario Javier Milei.

La mala: nunca fue tan difícil para los políticos sonar creíbles después de tres fracasos “al hilo”: Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández; y después de una inflación que superó las dos décadas sin pausa y roza el 100 por ciento anual. El PBI per cápita de los argentinos pasó de ser el más alto de la región a no crecer en más de un cuarto de siglo: en términos reales significa un empobrecimiento sin parangón en ningún otro país del planeta.

Pero aún la mala noticia encierra algo de positivo: el próximo gobierno no precisa prometer para el próximo mandato “inflación de un dígito, pobreza cero y lluvia de inversiones”, como Mauricio Macri en 2015. Alberto Fernández fue bastante más modesto y ambiguo: habló de llenar la heladera, dijo que volvería el asado y que pondría “a la Argentina de pie”. ¿La Argentina estaría sentada, recostada o de rodillas?

Por lo menos, el Presidente fue más impreciso que Macri. Solo se le puede recriminar que el asado no volvió y que cuesta más que antes llenar la heladera.

“A la gente le está pasando con la inflación algo parecido a lo que le pasó antes con la inseguridad”, explica González. “Al principio, había una expectativa en el reclamo y la esperanza de que hubiera una solución. Pero la gente se cansó de no ver resultados en materia de inseguridad y se fue resignando. Es una impotencia aprendida”.

González explica que la inseguridad bajó de la prioridad de la agenda “porque la gente empezó a sentir que el tema ya no tiene solución, y algo parecido está pasando con la inflación”, dice el encuestador de FG & Asociados.

“Bajó el nivel de expectativas de los argentinos, y ya con una inflación al 100 por ciento nos contentaríamos con que baje a 50″.

¿Los candidatos podrían prometer “sangre, sudor y lágrimas”, como Winston Churchill en la Gran Bretaña de la Segunda Guerra Mundial, y aún así ganar la elección? ¿Ahora sí el próximo gobierno podría apostar tranquilo a un “gradualismo” como el que fracasó en el anterior gobierno de Mauricio Macri y fue tan criticado por sus propios votantes? ¿La gente ya no espera nada de la política en el corto plazo?



OPINIÓN PÚBLICA Y DESESPERANZA

Podría ser una conclusión apresurada creer que la desesperanza de la opinión pública de hoy es un cheque en blanco para un gradualismo sin resultados. Cualquiera que pretenda ajustar algo en la política para obtener algún resultado -ya sea bajar la inflación o reactivar la economía- va a necesitar mostrarle a esa misma política que está generando alguna esperanza en la opinión pública.

Pero además, si el ganador de las elecciones no es peronista, como sugieren hoy prácticamente todas las encuestas, el sondeo de González contiene otro dato envenenado: cuando se pone la lupa en cómo contestaron hombres, mujeres y los distintos grupos etarios y socioeconómicos no aparecen diferencias sustanciales. Pero cuando se ordenan las respuestas por intención de voto, aparecen nuevos desafíos para el que gane las elecciones: el 64 por ciento de los potenciales votantes del Frente de Todos sí espera que la crisis se supere en el próximo período de gobierno.

El optimismo de los kirchneristas contrasta con otro grupo que sale de la norma: el 50 por ciento de los que anuncian su voto en blanco dicen que el país “nunca saldrá de su crisis”.

Ese optimismo kirchnerista implica todo un desafío para los que hoy están en la oposición y es un caldo de cultivo para ser infectado por los que se quieran oponer a cualquier tipo de ajuste del gasto público o reforma laboral: ¿aceptarían mansamente que hay que hacer sacrificios y tomar riesgos para salir de la crisis cuando ven la luz al final del túnel mucho más cerca que el resto de los argentinos?

La historia de las últimas décadas demuestra que la dirigencia política argentina es muy resistente a la innovación y el esfuerzo y está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de mantener el statu quo. Para el gobierno que surja de las elecciones de este año, ese será su mayor desafío ante un electorado con poca fe en el futuro del país.

Para blindarse de esa resistencia al cambio que opondrá la propia dirigencia política, el próximo gobierno deberá recrear expectativas en esa opinión pública apática para enviarle un mensaje al resto de la política: “los argentinos ahora sí sueñan con un futuro mejor, traten de no despertarlos”.

Parafraseando al slogan de la frustrada campaña de reelección de Mauricio Macri en 2019: tendrá que mostrarle que “sí se puede” a gente que a esta altura está convencida de que no se puede. (Fuente TN.com)