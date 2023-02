Sensaciones y sentimientos

SONREÍR DESDE ADENTRO



Por Hugo Borgna

El mundo está lleno de productos que casi no se usan.

Que tampoco cotizan en moneda extranjera. No son para uso específico como los medicamentos, que se buscan solo cuando algo nos falta para estar del todo bien.

Las sonrisas están siempre disponibles y son muchas. Para encontrarlas, solo hay que mirar las letras de canciones. Desde la simple y elemental de Palito Ortega “una sonrisa puede más que un grito, puede más que todo, busca una sonrisa que te hará feliz”, hasta la enigmática que exhibe la Mona Lisa hay amplio sector medio que incluye “La sombra de tu sonrisa” -aludiendo al recuerdo que permanecerá de un amor perdido- o a la crítica dirigida a una joven que no transmite seguridad -y por eso le cabe “Mona Lisa”- o el positivista y testimonial mensaje de José Luis Perales, quien enumera con amplitud toda la gama de situaciones y personalidades difíciles de tratar que se pueden comprar con una sonrisa.

No hay que olvidar la inexplicable sonrisa del gato. Mejor dicho, sin gato, en una situación que sorprende a la siempre asombrada Alicia quien, entre las maravillas nuevas que le aparecen, advierte la presencia de una sonrisa de gato, pero sin gato.

El ámbito de la sonrisa, incluye y guarda para sí, una generosa dosis de encanto que resulta imposible de mantener cerrada en un paquete: cuando se le está por poner el moño, aparecen luces de advertencia: atención, hay sonrisas nuevas esperando desde todas direcciones.

En la vida diaria difícilmente surgen las sonrisas de primera intención. El ser humano que mantenemos adentro casi siempre está apurado y, como primera medida, elimina la sonrisa que se pudo haber emitido que, por lo demás, no sabe cuál es su función ya que ha mirado los semejantes a su alrededor y vio que ellos tampoco la están usando.

Otro tipo de sonrisas es frecuente; son las protocolares. Constituyen una necesaria ayuda para la correcta vinculación social. Acompañan distintos actos con personas con las que no se ha tenido todavía oportunidad de empezar a conversar, pero que se tiene con ellas temas de interés común. Es una situación común en presentaciones de libros, apertura de exposiciones de cuadros o, también, de fotografías. Generalmente se acompañan y completan con un sándwich en una mano, una copa en la otra y, en la boca, una sonrisa que indica que lo estamos pasando bien.

Hay momentos en que las sonrisas amplias que indican un gran bienestar interior pasan el límite de lo conveniente. Como cuando se compra “solo” un diario, calzado o ropa. Resulta inoportuno, por más que refleje nuestro estado de ánimo, decir a quien nos atiende lo felices que estamos por haber comprado ese pantalón con cintura elastizada que tanta seguridad nos da.

Somos un todo y lo sabemos. Asumimos que no se puede repartir sonrisas con todos con quien coincidimos ocasionalmente ni, menos aún, esperarlas espontáneamente de ellos: puede ocurrir con frecuencia que ellos estén con algún problema que no pueden superar y eso haga que no encuentren motivo para una conversación amable en el momento.

Todas las sonrisas son aconsejables y no importa tanto si se las usa como un instrumento utilitario para conseguir un objetivo difícil. Aún en estos casos es reconfortante comprobar que alguien ha hecho un esfuerzo para salir de la incomunicación sistemática.

Y están las otras sonrisas. Las que inundan de alegría por un feliz encuentro afectivo.

Nacen desde adentro, sin que las hayamos buscado ni las esperemos.

Se reparten sin costo en los países del alma, donde la comunicación natural es una especie de moneda que aumenta su cotización a medida que se entrega.