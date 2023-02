Roberto Acuña se ilusiona con jugar la Ventana FIBA

El seleccionado de básquetbol de la Argentina, dirigido por el técnico cordobés Pablo Prigioni, inició la recta final de preparación previa al partido que jugará el jueves próximo en Mar del Plata ante su par de Canadá, en la última ventana de eliminatorias para el Mundial 2023. Entre los 17 jugadores de los 24 elegibles que habìa dado a conocer el DT, quedó el rafaelino Roberto Acuña.

Pablo Prigioni, que cuenta con la colaboración de sus asistentes cercanos Gonzalo García y Leonardo Gutiérrez, se instaló en la ciudad feliz, en donde comenzó a diseñar movimientos físicos y tácticos con pelota en el microestadio del club Peñarol. Los jugadores que formarán parte de los trabajos son: Fjellerup Máximo (Girona, España), Marcos Juan Ignacio (Forza Lleida, España), Campazzo Facundo (Estrella Roja, Serbia), Brussino Nicolás (Gran Canaria, España), Delfino Carlos (Victoria Libertas Pesaro Italia), Vildoza José (Flamengo Brasil), Delia Marcos (BC Wolves Lituania), Lema Leonardo (Olímpico, Argentina), Fernández Juan (Fuenlabrada, España), Vaulet Juan Pablo (BAXI Manresa España), Chapero Tomás (UDEA Algeciras, España), Garino Patricio (Girona, España), Redivo Lucio (UEB Cividale, Italia), Bolmaro Leandro (Jugador libre), Acuña Roberto (Olímpico, Argentina) y Gallizzi Tayavek (Instituto, Argentina).

Prigioni deberá resolver en estos días los 15 que estarán afectados finalmente a los partidos ante Canadá (el jueves 23) y República Dominicana (domingo 26), para definir cupos en la cita ecuménica Filipinas-Japón-Indonesia 2023, a disputarse entre agosto y septiembre venidero. De la nómina otorgada inicialmente se sabe que el alero santiagueño Gabriel Deck (Real Madrid, España), el base marplatense Luca Vildoza (Estrella Roja, Serbia) y el escolta bonaerense Nicolás Laprovittola (Barcelona, España) no serán de la partida porque continuarán afectados a sus respectivos equipos, que sostendrán durante esta semana partidos de Euroliga.

Caso contrario es el de Facundo Campazzo (Estrella Roja), debido a que el jugador no está habilitado por los registros de la organización continental europea, a partir de un castigo impuesto a la institución de Belgrado por irregularidades financieras en las contrataciones.



DURO OPONENTE

El primer rival de la sexta y última ventana es Canadá, el único conjunto del continente que ya aseguró su clasificación al Mundial, con un más que convincente registro 10-0. La nómina incluye a jugadores que no integran equipos NBA ni Euroliga, quienes no fueron autorizados para intervenir en estos compromisos.

Entonces, la lista comprende a los hermanos Phil y Thomas Scrubb (ambos del Obradoiro, España); Jahvon Blair (Westchester Knicks, G-League, EE.UU.), Kalif Young (Bayreuth, Alemania) y Trae Bell Haynes (Buducnost, Montenegro), entre los más conocidos.También están Kenny Chery (Petkim Spor, Turquía); Kadre Gray (A Coruña, España); Kaza Kajami Keane (Le Mans, Francia); Conor Morgan (Slask Wroclaw, Polonia), Prince Oduro (Korihait, Finlandia); Lloyd Pandi (Darussafaka, Turquía); Chad Posthumus (Ottawa Black Jacks, Canadá) y Jackson Rowe (Bayreuth, Alemania).

Argentina, con una marca 7-3, necesita imponerse en los dos encuentros que le quedan para asegurarse la clasificación a la Copa del Mundo, a partir de que sendos triunfos le garantizarían -al menos- ubicarse como mejor cuarto en la zona E, en la que también pugnan por ingresar Venezuela (con un record 7-3; dirigida por el argentino Fernando Duró) y República Dominicana (7-3; a cargo del bahiense Néstor "Che" García). El Polideportivo Islas Malvinas será escenario de los últimos dos partidos de ventanas: el jueves, a las 21.40 contra Canadá; y el domingo, a las 21.10, ante República Dominicana.