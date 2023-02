Un accidente menor deja fuera de los test a Stroll

Lance Stroll se perderá los test de pretemporada de F1 en Bahrein luego de un accidente de bicicleta en España, según dio a conocer el equipo Aston Martin.

Stroll se vio involucrado en un accidente menor y sufrió lesiones que lo obligaron a no participar en el test de pretemporada en Bahréin. Su estado físico para volver a la cabina se evaluará diariamente y el equipo emitirá una actualización antes del Gran Premio de Bahrein.

"El equipo desea a Lance una pronta recuperación y espera su habitual energía y compromiso dentro del equipo", manifestó la escuadra. Lance Stroll expresó sobre la situación: "Tuve un desafortunado accidente mientras entrenaba en mi bicicleta para prepararme para la temporada. Estoy decidido a volver al auto y estoy emocionado por la temporada que viene con el equipo. Estoy motivado para recuperarme de este contratiempo lo más rápido posible".



LECLERC Y FERRARI

El piloto Charles Leclerc (Ferrari) desmintió los rumores que lo vincularon con una posible contratación por parte de la escudería Mercedes, en el caso de un eventual alejamiento del británico Lewis Hamilton del equipo alemán de Fórmula 1.

Durante 2022, los medios especializados en la Fórmula 1 vincularon a Leclerc con Mercedes y esos rumores surgieron a partir de que se "podría dar en el caso de que (Lewis) Hamilton dejara Mercedes", y además por el "descontento que el piloto monegasco tenía con Mattía Binotto", ex director del equipo Ferrari, publicó el sitio Motor.Sport.

"Sé que les preocupa que me vaya a Mercedes, pero la verdad es que no hay conversaciones en absoluto", dijo Leclerc para tomar distancia de los rumores periodísticos."Me siento muy bien en Ferrari y siento el entusiasmo de la gente. La idea de ganar con Ferrari me entusiasma", agregó Leclerc.