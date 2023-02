Gorosito nuevo DT de Colón

Marcelo Saralegui dejó su cargo como entrenador de Colón este lunes luego del empate en el clásico santafesino por la fecha 4 de la Liga Profesional. El mismo entrenador confirmó su salida luego de acordarla con los dirigentes sabaleros: "Es magra la campaña este año, no fue como la anterior. Para los dirigentes es descomprimir un poco la situación. Me sobraban fuerzas, creo que podría haberla controlado. Fue una experiencia muy linda", expresó en diálogo con TyC Sports.

Pero la dirigencia Sabalera se movió rápido y en la misma jornada llegó a un acuerdo con Néstor Gorosito. Pipo firmará su contrato este martes y el miércoles se pondrá al frente del plantel en el predio 4 de Junio. Llegará junto a Gustavo Zapata y Jorge Borrelli en su grupo de colaboradores, recordando que su último paso fue el año pasado con una buena campaña en Gimnasia y Esgrima La Plata.

Saralegui cosechó un punto sobre los doce jugados en la actual Liga Profesional de Fútbol y el camino le marcó la salida del banco de Colón. Además, el técnico uruguayo analizó el presente del Sabalero: "Las incorporaciones llegaron tarde y se iba armando el equipo. La tranquilidad estaba instalada en el club con un par de puntos más. La gente está molesta con los directivos por distintos motivos, pero creo que el equipo mostró otra actitud".

Siguiendo en la línea, agregó: "Creo que perdimos la solidez defensiva. Los jugadores demostraron ayer que querían ganar. Un punto era un partida importante, más en un clásico, pero para los dirigentes no. Nos daba ánimos para tranquilizar las aguas", dijo Saralegui sobre las falencias en su trabaja en el Sabalero.

Gorosito será el quinto entrenador de Colón en los últimos 14 meses.