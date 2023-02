La editorial UAIFAI presenta su libro teatral

La editorial UAIFAI es un proyecto digital que utiliza internet, nuevos soportes y medios actuales para editar, difundir y comercializar publicaciones de textos teatrales. Es un proyecto creado por Marcelo Allasino y Agostina Prato que fue presentado en la última edición del Festival de Teatro de Rafaela.

Tal como se adelantó en este medio, el próximo viernes 24 de febrero a las 20:30 se presentará la antología que reúne los 8 textos ganadores de la convocatoria, en el Centro Cultural La Máscara. Contará con la presencia de los autores, y de los directores de la editorial, y con la participación de actrices y actores locales: Marcela Bailetti, Silvit Yori, Marcelo Gieco, Daiana Albanesi, Fernando Sacone, Mavi Scarpellini, Agustín Navarro Keller y Laura Bañon. La entrada será libre y gratuita.



LANZAMIENTO DE LA EDITORIAL

El lanzamiento no solo incluyó la publicación de su primera colección, PORTADORA, sino que también se constituyó en el marco ideal para presentar su primera convocatoria abierta. MICROCHIP es la primera antología de micromonólogos teatrales, que tuvo una primera instancia a nivel local, para autores de la ciudad de Rafaela. En esa oportunidad, el jurado integrado por Gabriela Guibert, Romina Mazzadi Arro y Roberto Schneider seleccionó “El paisaje perfecto” de Valeria Díaz, “Todo se desmorona si soy una princesa” de Delfina Dotti, “Qué suerte ser de Géminis” de Valentina Porta y “La mujer vaca” de Ramiro Rodríguez. La convocatoria se extendió luego a autores de la provincia de Santa Fe, y el jurado integrado por Matías Martínez, Patricia Severín y Patricia Suárez seleccionó “La tecla” de Josefina Bértoli (Santa Fe), “Ni muy muy ni tan tan” de Carolina Kaufmann (Rafaela), “Ludista” de Natalia Pautasso (Rosario), “Una pequeña flor” de Alejandra Rodríguez Pez (Reconquista).

El equipo de la editorial para esta publicación está constituido por Marcelo Allasino y Agostina Prato en la dirección, la corrección es también de Prato, el diseño de Julián Balangero, las ilustraciones de Clara Esborraz y la maquetación de Javier Beramendi.

Esta publicación se realizó con el aporte del Plan de Fomento del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, y podrá descargarse gratuitamente de la plataforma de TEATRO UAIFAI: www.teatrouaifai.com desde el momento de su presentación.



SOBRE LOS AUTORES

Josefina Bértoli se define como “viajera del cuerpo y cocinera desde hace 20 años, escritora recién salida del horno”, aunque escribe desde los 11 años. En la adolescencia descubrió el teatro, que ahora disfruta como espectadora.

Valeria Díaz es Intérprete en Artes Escénicas egresada de la Escuela Municipal de Artes Escénicas de Rafaela y Profesora de Lengua y Literatura. Formó parte de los laboratorios de creación escénica para jóvenes del Festival de Teatro de Rafaela como asistente de dirección.

Delfina Dotti es actriz, fotógrafa e incursiona en la danza y el yoga, crea y actúa happenings y performances que tienen lugar en museos y espacios al aire libre. A los 17 se traslada a Buenos Aires e ingresa a la Universidad Nacional de las Artes para cursar la Licenciatura en Actuación. En 2017 dirige, escribe y produce su primer cortometraje Dolores Mermelada, y en 2022 su ópera prima en teatro: Todo se desmorona si soy una princesa.

Carolina Kaufmann es actriz y Promotora Socio-cultural en teatro, egresada de la Escuela Provincial de Teatro de Santa Fe. En su formación se destacan los seminarios y talleres dictados por Norberto Campos, Javier Daulte y Gabriela Izcovich. En la actualidad reside en Rafaela y ejerce la docencia en teatro.

Natalia Pautasso es actriz, dramaturga y directora. Es Profesora de Teatro, egresada de la Escuela Pcial. de Teatro y Títeres y Licenciada en Ciencia Política egresada de la UNR. También continúa en la formación y la práctica de la docencia teatral, en el ámbito formal y no formal.

Valentina Porta se desempeña como docente en la ciudad de Rafaela. En 2020 culminó la Diplomatura en Teatro para docentes de la Universidad Nacional de Rafaela. Desde 2022 incursiona en el teatro musical y se está aventurando en el mundo del monólogo y stand up con “Where dreams come true” y “ Qué suerte ser de Géminis”.

Ramiro Rodríguez estudió Cine y Televisión en la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente dirige la Licenciatura en Medios Audiovisuales y Digitales de la UNRaf y el MADlab. Ha publicado investigaciones en reiteradas oportunidades y como realizador recibió múltiples reconocimientos y premios por sus trabajos.

Alejandra Rodríguez Pez es docente, directora de teatro, dramaturga y actriz. Su formación integra recorridos diversos: es Licenciada en Relaciones Internacionales, Profesora de teatro, Profesora de Lengua y Literatura, Diplomada en Teatro para docentes. Hace 15 años que forma parte del grupo de teatro independiente El Mordisco.