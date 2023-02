El Cosquín Rock 2023 rompió todos los récords: 200.000 personas en dos días

Por Germán Sánchez



(Especial desde Santa María de Punilla). - Parecía que después de un sábado multitudinario, no era posible mejorar esa performance. Sin embargo, el Cosquín Rock se superó a sí mismo. Lo que ya había sido una descomunal presencia de público, se convirtió en apoteótico. Histórico.

Desde las primeras horas de la tarde -incluso más temprano que el sábado- miles y miles de personas recorrieron el coqueto ingreso inaugurado para esta ocasión. Para quienes asistimos habitualmente al festival, siempre es un mundo de gente lo que rodea todo el entorno, desde muy temprano cada día, incluso los viernes suelen estar repletas las calles de gente deambulando esperando por la fiesta.

Claro que lo que se vivió este fin de semana, supera todas las expectativas, todos los cálculos posibles. Visto desde el aire era un hormiguero en plena ebullición. Vivido desde el campo mismo, una sensación indescriptible. No había rincón del Aeródromo de Santa María de Punilla que no estuviera colmado, completamente repleto.

Aquí y allá, en una punta y en la otra. Recorrer ese campo que, de por sí, es muy extenso, se hacía mucho más grande aún para poder hacerlo con tanta gente. Eso fue el Cosquín Rock este año. Un mundo de gente. A punto tal que oficialmente se habla de más de 200.000 en las dos jornadas. Una locura. Casi dos veces Rafaela en un predio de 14 hectáreas que cada año parece estirarse un poquito más.

Y esas sensaciones fuertes llegaron a cada escenario, donde los artistas vibraron al compás de la multitud. Brilló Fito Páez (no solo por su particular atuendo) en el Escenario Sur, calentaron más aún la tarde Jóvenes Pordioseros y Cruzando el Charco. Le puso su encanto Manu Martínez en el Escenario Sur. Fito celebró el amor, 30 años después del amor, Las Pastillas multiplicaron voces en el Norte y le prepararon el terreno a un cerro memorable de Ciro, La Vela Puerca y Las Pelotas. Mientras Airbag la rompía en el Sur y Babasónicos brilla en el Montaña.

Así se fue esta edición récord del Cosquín Rock. El festival de música definitivo de Argentina y de esta a parte del continente, con una proyección que no conoce fronteras.