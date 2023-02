Massa participará en el encuentro del G20

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El ministro de Economía, Sergio Massa, viajará mañana a India para participar en el encuentro de ministros de Finanzas del G20.

Sus contactos serán en paralelo a los de otros funcionarios del Palacio de Hacienda que irán a Washington para reunirse con los representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el encuentro del G20 se analizarán la desaceleración de la economía mundial y el mayor endeudamiento de los países en desarrollo como la Argentina.

En ese marco, el jefe del Palacio de Hacienda mantendrá bilaterales con varios pares, entre ellos Fernando Haddad, de Brasil, con quien tiene pendiente avanzar en un mecanismo para financiar importaciones.

Massa ya se reunió la semana pasada con el embajador de la India en nuestro país, Dinesh Bhatia, para ampliar las exportaciones al gigante asiático -quinto socio comercial de Argentina- e impulsar el uso de las monedas locales en el comercio bilateral.

También conversaron sobre la cumbre del G20, que será presidida por el gobierno indio, con foco en un alivio financiero a los países más endeudados por los principales acreedores, incluido el Club de París.

El resto del equipo económico, encabezado por Gabriel Rubinstein y Leonardo Madcur, viajará a Washington para reunirse el viernes con la misión del FMI.

Buscarán la aprobación del organismo de las metas pactadas, las cuales serán tratadas a fines de marzo por el directorio del FMI.

El Gobierno necesita destrabar el desembolso de US$ 5.300 millones para hacer frente al pago de US$ 2.700 millones que vencen el 21 y 22 de marzo próximos.

Las negociaciones empezaron hace más de una semana con la visita de una misión técnica a Buenos Aires, donde el Ministerio de Economía mostró el "sobrecumplimiento" de las metas del tercer trimestre de 2022.

En ese período, el déficit primario se redujo al 2,4% del PBI (sin incluir intereses de deuda) postergando pagos de gastos y las reservas netas sumaron US$ 5.000 millones con la ayuda de un nuevo dólar soja y fuertes restricciones a las importaciones.

"El Fondo lo que está planteando es que discutamos con honestidad cuál es el impacto con la sequía. Vemos con inteligencia por parte del staff técnico empezar a ver cuál es el impacto, pero también somos conscientes de que nosotros tenemos que hacer más esfuerzos que otros", dijo Massa, quien aseguró que el acuerdo con el organismo es cumplible.

En lo que va del año, el Banco Central vendió más de US$ 1.000 millones en el mercado de cambios.

El ministro todavía no pudo cerrar un crédito garantizado con títulos con bancos extranjeros por US$ 1.000 millones, una operación que se complicó por la fuerte caída de los bonos argentinos en moneda extranjera.