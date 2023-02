Detectaron primer caso de gripe aviar en la Provincia

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó ayer un nuevo caso de influenza aviar (IA) H5 en gallinas y patos de traspatio hallados muertos en la provincia de Santa Fe. La detección fue confirmada este domingo en un análisis efectuado por el Laboratorio Nacional del Senasa en muestras tomadas en gallinas y patos muertos en la localidad de Villa Cañás, en el sur santafesino, luego de la notificación de un vecino de la zona a la oficina local del Senasa.

El organismo informó que se encuentra trabajando en la región donde se realizó el hallazgo, al igual que en Jujuy, Salta, Córdoba y Entre Ríos, en la frontera con Uruguay, fortaleciendo los controles y las medidas preventivas.

Asimismo, el Senasa instó al sector productivo a reforzar las medidas de manejo, higiene y bioseguridad de sus granjas avícolas y que le notifiquen inmediatamente toda detección de signos clínicos nerviosos, digestivos o respiratorios, disminución en la producción de huevos, en el consumo de agua o alimento y alta mortandad en aves domésticas o silvestres. Al tiempo que recuerda tomar todas las medidas de prevención y no manipular las aves cuando se detectan estos cuadros clínicos.

En este contexto, el organismo indicó que en caso de observarse la presencia o sospecha de signos clínicos compatibles con IAAP en aves o el hallazgo de aves domésticas y/o silvestres muertas, notificar al Senasa concurriendo a cualquiera de sus oficinas; por medio de la aplicación “Notificaciones Senasa”, enviando un correo electrónico a [email protected]; ingresando al apartado “Avisa al Senasa” de la página web del organismo o enviando un whatsapp al 11-5700-5704.

El miércoles pasado, la secretaria de Acceso a la Salud del Gobierno nacional, Sandra Tirado, destacó el trabajo conjunto de forma permanente que vienen desarrollando con la Secretaría de Agricultura, el Senasa, y los ministerios de Seguridad y de Ambiente, ante la posible aparición de este virus. En ese contexto, la funcionaria remarcó que además ya se ha tomado contacto con los equipos de salud de todas las provincias para elevar el alerta epidemiológico ante cuadros sospechosos o compatibles con esta enfermedad.

Por otra parte, Tirado explicó que la probabilidad de transmisión del virus desde un ave enferma a un humano es muy baja y llevó también tranquilidad a la población sobre el consumo de carne aviar o sus productos derivados. "No está registrado hasta el momento la transmisión digestiva de este tipo de influenza".

La influenza aviar altamente patógena (IAAP) afecta a las aves, tanto de corral como silvestres. Las aves acuáticas y playeras se consideran los reservorios naturales de estos virus y no suelen enfermarse, aunque esto parece estar cambiando ya que se han detectado mortandades de estas especies relacionadas a la presencia del virus H5N1, que es la variante del virus de alta patogenicidad de la influenza aviar.