La APSV labró más de 160 actas de infracción por exceso de velocidad

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) dio a conocer los primeros resultados que se obtuvieron a través de la fiscalización mediante radares móviles en distintos puntos de las ciudades de Santa Fe y Rosario. Los mismos comenzaron a operar a través de las PDA (Personal Digital Assistant) el martes 14 de febrero a cargo de la Policía de Seguridad Vial. Los datos proporcionados son preliminares y los mismos están constantemente sometidos a análisis.

Durante el martes 14 hasta el jueves 16 de febrero, en los operativos de control realizados en Rosario se realizaron 152 actas de infracción, en tanto que durante la tarde del jueves 16 en Santa Fe se registraron 11 actas de infracción por exceso de velocidad.

Al respecto, la directora Provincial de Seguridad Vial, Antonela Cerutti, indicó que “toda la parte operativa de los puestos de detención y control está funcionando bien. Es la primera vez que la provincia de Santa Fe implementa este tipo de controles”. El objetivo de estos operativos es “reducir los siniestros viales, trabajando sobre uno de los factores de riesgo que más está presente en la siniestralidad vial en la provincia y el país, que es el exceso de velocidad”, especificó Cerutti.

A partir de la inclusión del reciente sistema de labrado de actas digital PDA, del 6 al 16 de febrero se labraron 947 actas de infracción por diversos motivos, siendo la falta de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y alcoholemia positiva dos de las principales causas. En la ciudad de Santa Fe se labraron 490 actas, en Rosario 331 y en Rafaela 126.

Con este nuevo sistema de “actas de infracción la Policía de Seguridad Vial deja de operar con talonarios manuales, y se conecta de manera online al sistema de juzgamiento, para que todos los jueces de falta tengan acceso al acta”, detalló Cerutti.

Por último, la directora provincial señaló que “hemos notado que ha mejorado el comportamiento” en las rutas provinciales, “por ejemplo cuando iniciamos la gestión teníamos más de 6% de alcoholemias positivas sobre teste realizados, hoy estamos hablando del 1,7%; y con los excesos de velocidad ha pasado lo mismo, a mediados de octubre hablábamos de entre el 15 y 17 por ciento de vehículos que circulaban a más de la máxima permitida, hoy estamos entre el 5 y el 7%”.

“Esto tiene que ver con que los controles salvan vidas. La presencia de la policía de Seguridad Vial en las rutas trabaja sobre estos factores de riesgo, y este es el camino que el gobierno provincial haciendo para que no haya ninguna víctima fatal más en nuestra provincia, porque el único número admisible de víctimas fatales es el cero”, concluyó Cerutti.



VELOCIDADES MÁXIMAS

Las velocidades máximas permitidas están determinadas por Vialidad Nacional y Vialidad Provincial, según la jurisdicción de la vía. De acuerdo a la vía, las velocidades máximas son:

• RN-A008 Circunvalación de Rosario: vehículos livianos 100km/h y vehículos pesados 80km/h.

• AU-01 Autopista Rosario-Santa Fe: vehículos y motovehículos 130 km/h; camionetas 110 km/h; microbús, ómnibus y casas rodantes motorizadas 100 km/h; camiones y automotores con casa rodante acoplada 80 km/h.

• RN-9 Autopista Rosario-Córdoba: vehículos y motovehículos 130 km/h; camionetas 110 km/h; microbús, ómnibus y casas rodantes motorizadas 100 km/h; camiones y automotores con casa rodante acoplada 80 km/h.

• Autopista Rosario-Buenos Aires: vehículos y motovehículos 120km/h; microbús, ómnibus y casas rodantes motorizadas 90 km/h; camiones y automotores con casa rodante acoplada 80 km/h.

• RN A-007 / RN-11 Circunvalación Santa Fe: el primer tramo se encuentra en la A007 ex “Avenida Mar Argentino” ubicado en zona urbana, donde la velocidad máxima es de 60 km/h. El segundo tramo comienza en la Ruta Nacional 11 -a la altura del cruce con en el Puente Carretero que une las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé- hasta calle Gorostiaga, donde la velocidad máxima es de 80 km/h. Y desde allí -altura de calle Gorostiaga- hasta la ciudad de Recreo la máxima es de 100 km/h.



PAGO VOLUNTARIO

Desde la APSV destacaron que el código de pago que se encuentra en las nuevas actas de infracción, servirá únicamente para aquellas infracciones que habiliten al pago voluntario. En el caso de corresponder el pago voluntario el acta deberá abonarse dentro de los 30 días de la fecha de emisión y le corresponderá abonar con un 50 por ciento de descuento.

Para efectuar el pago voluntario, el usuario podrá realizarlo mediante el Banco de Santa Fe, Santa Fe Servicios o Red Link.

En los casos en que no corresponda el beneficio de pago voluntario, deberán presentarse ante cualquier Juzgado de Faltas Habilitado en la Provincia. Para más información sobre la ubicación de estos Juzgados, días y horarios de atención, se puede ingresar en: https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/204362/(subtema)/93816



LÍNEA DE DENUNCIAS DEL

ACCIONAR POLICIAL

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Seguridad, posee la línea telefónica 0800-444-3583 al servicio de la ciudadanía. Es exclusiva y de acceso gratuito para realizar denuncias y aportar información sobre situaciones inapropiadas o mal desempeño en relación a la conducta policial, o denunciar el uso ilegal de armas de fuego. La denuncia es anónima y de carácter confidencial.