Alertó sobre el peligro por los embates contra la Corte

"Tomemos nota. En estos días puede suceder un hecho que lastimaría el corazón de nuestro sistema republicano: la Corte Suprema", advirtió Beatriz Sarlo, en su habitual columna dominical en el diario Perfil, que esta vez lleva el significativo título de "Golpe Civil" y en la señala textualmente:

"Estamos acostumbrados a pensar en los golpes de Estado militares, porque el país ha sufrido varios. Pero estamos menos habituados a darle trascendencia a lo que sucediera con la Corte Suprema. Es una institución a la que cuesta más entender y, por lo tanto, reconocerle su papel fundamental en un gobierno tripartito.

"La ofensiva contra los integrantes de la Suprema Corte de Justicia pasó, a fines del mes de enero, de las críticas a los hechos: en la comisión de Juicio Político del Congreso y el oficialismo, pese a no contar con votos suficientes como para el resultado buscado, forzó el debate del juicio político a los cuatro jueces que actualmente integran el tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

"Más allá del resultado final de esta embestida, sus promotores apuntan al desgaste de la imagen de los jueces y del tribunal, colocándolos en el centro de la escena y de la polémica, y forzando un debate público sobre el desempeño de la cabeza del Poder Judicial, a partir de fallos que contrariaron las intenciones del Gobierno: el que ordenó la devolución de fondos de la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el contrario a la reforma del Consejo de la Magistratura. Por lo pronto, el Frente de Todos tiene asegurado un dictamen favorable en la comisión de Juicio Político donde cuenta con mayoría. Otro resultado de esta ofensiva contra uno de los poderes del Estado es el enrarecimiento del clima político e institucional.

"Si se toca a la Corte, toda la estructura de gobierno se vuelve endeble y peligra la defensa de los derechos.

"Sobre esto escriben los especialistas y me atrevo a suponer que no son las notas que el público sigue con la atención que merecen, porque la ciudadanía en general no siempre está en condiciones de percibir las consecuencias que en su presente y futuro pueden tener estas polémicas institucionales.

"La única favorecida por tal conmoción sería Cristina, que se dedica noche y día a que los juicios que la conciernen se disuelvan. La amenaza es clara y la fraseo tal como se escucha en las movilizaciones: Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar".