El oficialismo insistirá con la extraordinaria en Diputados

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El próximo 28 de febrero, el último día habilitado para sesiones extraordinarias, fue la fecha elegida por el Frente de Todos para solicitar un debate destinado a tratar la moratoria previsional y un proyecto para digitalizar historias clínicas.

Con esos dos proyectos de corte social el oficialismo busca, por un lado, salvar las extraordinarias sesionando al menos una vez y, por el otro, esquivar el bloqueo legislativo que mantiene Juntos por el Cambio.

El acotado temario de la sesión tiene que ver con la esperanza que tiene el Frente de Todos de cosechar entre los opositores que no integran JxC un apoyo para el quórum.

Entienden en el bloque del santafesino Germán Martínez que la moratoria previsional -que podría favorecer a unas 800.000 personas- y la iniciativa de digitalización de historias clínicas son viables para un debate no conflictivo.

Incluso, mantienen negociaciones con integrantes del Interbloque Federal, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda para intentar colaboración a la hora de reunir el quórum, número que por sí solo el bloque oficialista no lograría conseguir.

Juntos por el Cambio mantiene su postura de no dar quórum mientras siga en curso el proceso de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, si el Frente de Todos consigue abrir el debate, se sumarán a la actividad del recinto.

Martínez pidió la sesión para el último día de febrero, una jornada anterior a la Asamblea Legislativa, la cuarta a cargo del presidente Alberto Fernández.

Si bien el mandatario nacional habilitó la prórroga de sesiones ordinarias hasta fines de diciembre y luego convocó a extraordinarias en enero y febrero, ninguna de las dos Cámaras logró avanzar en ningún proyecto.

El 28 será la última oportunidad de la bancada oficialista en Diputados para salvar las extraordinarias de Fernández y sacar, al menos, dos proyectos de una extensa lista que se había presentado a finales de enero pasado.