Crecimiento en el mes de enero de la industria pyme

BUENOS AIRES, 20 (NA). - La producción de la industria manufacturera pyme subió 3,5 por ciento anual en enero a precios constantes, por lo que sumó cuatro meses consecutivos en alza, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresas (CAME).

La entidad remarcó también que crecieron 4 de los 6 grandes sectores medidos, al tiempo que en la comparación mensual, la actividad prácticamente se mantuvo igual con un leve incremento del 0,3 por ciento.

A pesar de la mejora en la producción, el uso de la capacidad instalada de las empresas de la muestra se redujo levemente, ya que la misma se ubicó en 72,5 por ciento, unos 0,4 puntos porcentuales menos que en diciembre, según el sondeo entre las pymes.

Esta pequeña retracción se relaciona por mayores inversiones en sectores de alta demanda como muebles, químicos y material de transporte.

"Un dato destacado de enero fue la gran proporción de industrias que está evaluando o ya tiene decidido realizar nuevas inversiones, que alcanzó al 46% de las empresas de la encuesta", señaló la CAME.

Estos resultados surgen del Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) que elabora el organismo, con una muestra que alcanzó unas 364 industrias pyme a nivel federal.

La mejor performance en la comparación anual estuvo en "Maderas y muebles" (+5,6%), "Metal, maquinaria y material de transporte" (+5,6%), "Químicos y plásticos" (+5,5%) y "Alimentos y bebidas" (+5,1%).

La peor se observó en "Papel e impresiones" (-6,4%) y "Textiles e indumentaria" (-3,7%).

El detalle es el siguiente:

- Alimentos y bebidas: la producción tuvo un aumento de 5,1% anual en enero y una retracción de 1,5% mensual, siempre medida a precios constantes. El uso de la capacidad instalada subió de 75,5% en diciembre a 80,1%, impulsada por la mayor demanda en lo que para el 66% de las empresas relevadas fue un buen mes. No hubo mayores problemas de abastecimiento de insumos, y la principal dificultad de las empresas estuvo enfocada en los costos, que subieron por encima de lo esperado. Hay cierta incertidumbre sobre cómo afectará eso a la rentabilidad de los próximos meses.

- Indumentaria y textil: la actividad sigue en retracción. En enero la producción cayó 3,7% anual, aunque con una leve variación mensual positiva de 1%. El uso de la capacidad instalada bajó 2,8 puntos, a 71,6% y el 47% de las empresas relevadas calificó a sus ventas del mes entre regulares y malas. Si bien enero y febrero es temporada baja para la mayoría de las firmas de esta rama, éste es un sector que viene muy golpeado por los aumentos de costos y precios. Además, muchos empresarios se quejaron por la falta de aprobación del sistema de importaciones SIRA, que no les permite acceder a la suficiente materia prima. Por otra parte, los insumos de origen nacional sólo se consiguen en cantidades pequeñas.

- Maderas y muebles: la producción subió 5,6% anual en enero y 5,3% mensual, a precios constantes. La capacidad instalada se redujo 1,2 puntos, a 72,4% en parte por algunas nuevas inversiones manifestadas por las empresas consultadas. El sector viene trabajando a pleno, tienen demoras en las entregas por falta de recursos humanos y de insumos que escasean, tanto importados como nacionales. En las pymes de este sector se trabaja con muchos pedidos, y hasta mayo-junio hay entregas programadas.

- Metálicos, maquinarias, equipos y material de transporte: la producción subió 5,6% anual en enero a precios constantes y 0,9% mensual. El sector usó 3,2 puntos menos de capacidad instalada que en diciembre, alcanzando el 67,5%, un nivel relativamente bajo pero que tiene que ver con la estacionalidad de la actividad. Enero suele ser un mes muy tranquilo, con muchas empresas que aprovechan a dar vacaciones a su plantilla de personal.

- Productos químicos y plásticos: la producción creció 5,5% anual en enero a precios constantes y 1,1% en la comparación mensual. El uso de la capacidad instalada se redujo desde 70,1% en diciembre a 68,7% en enero. El 55% de las empresas consultadas calificaron sus niveles de ventas como buenos o muy buenos. Al resto le fue entre regular y mal. Hay firmas que se lamentaron por tener que dejar de exportar porque no pueden dar previsibilidad en los tiempos de entrega de mercadería a sus clientes.

- Papel, cartón, edición e impresión: la producción se redujo 6,4% anual en el primer mes del año (a precios constantes) y bajó 3,4% en la comparación mensual. También el uso de la capacidad instalada descendió 1,6, a 77,5%. Las empresas se quejaron por la falta de papel y tintas, pero hay buenas expectativas hacia adelante por la proximidad del inicio del ciclo lectivo y, sobre todo, de la campaña electoral.