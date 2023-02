Zelensky dijo que ahora están mejor en la guerra

KIEV, Ucrania, 20 (Reuters). - Volodimir Zelensky anunció una posible ofensiva de Rusia en los próximos días, pero aseguró que su país es mucho más fuerte que hace un año cuando comenzó la invasión rusa, en una entrevista que ha concedido a varios medios italianos y que fue publicada en la víspera de la visita del primera ministra de ese país, Giorgia Meloni, a Kiev.

"Esta semana podemos enfrentarnos a la revancha de Rusia, se habla de una ofensiva en camino. Hay nerviosismo. Algunas partes de Ucrania han estado viviendo así desde 2014. Pero los rusos no son tan poderosos como lo eran hace un año, cuando no tenían suficientes recursos para ocupar nuestro país. Hoy ellos son más débiles y nosotros, en cambio, somos más fuertes", aseguró el presidente ucraniano en las entrevistas publicadas en medios como "La Repubblica" o "Corriere della Sera".

Aseguró que "la guerra será corta" y se llegará a la victoria. "Cuanto más rápido sea menos víctimas tendremos, en 2014 se congeló el conflicto y no nos fue bien. Los acuerdos de Minsk le dieron tiempo a Putin para preparar el repentino ataque del año pasado, no volveremos a caer en la misma trampa. Nuestros soldados están más motivados porque defienden a sus familias y a sus hogares. En cambio, hemos visto que las sanciones económicas contra Moscú son de gran ayuda, nos dan tiempo y espacio para organizarnos", añadió el presidente de Ucrania.

Zelenski destacó la necesidad "de mantener el apoyo italiano, que es central para garantizar el de otros países y esto también se aplica a la unidad de Europa, donde Italia tiene un papel de liderazgo en los campos económico, social y político".