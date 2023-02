La Crema tiene su primera salida

Luego de haber transitado una semana larga y tranquila por el feliz debut como local ante Tristán Suárez, Atlético de Rafaela estará asumiendo este lunes su primer encuentro como visitante en la Primera Nacional 2023. Por la segunda fecha de la Zona B, con el arbitraje de Lucas Novelli, visitará desde las 21.10 a Atlanta, en un cotejo a desarrollarse en el estadio León Kolbowski del barrio de Villa Crespo y que será televisado por TyC Sports.

Si bien buena parte del plantel de la Crema se ha renovado respecto del que tuvo una floja campaña en la temporada pasada, para algunos jugadores y este cuerpo técnico este encuentro también empezará a marcar el desafío de sumar de a tres fuera de Rafaela, algo que no pudo conseguir durante 2022, donde disputó 18 partidos fuera del Monumental. De hecho, la última victoria lograda por el celeste en la Primera Nacional como visitante fue hace casi un año y cinco meses, el 25 de septiembre de 2021 cuando se impuso en Ezeiza a Tristán Suárez por 2 a 1, con goles de Guillermo Funes y Claudio Bieler.

Si bien siempre hay que mantener cierta cautela cuando se trata de un arranque de competencia, el rendimiento más allá del resultado invita a mantener una expectativa interesante, respecto a la escuadra de barrio Alberdi. Ante un rival con algunos nombres de peso como el Tristán Suárez que vino a Rafaela en la primera jornada, Atlético tuvo solidez defensiva, buena circulación de balón, profundidad y contundencia, atributos que intentará ratificar ante un oponente que -por contrapartida- fue derrotado en la jornada inicial (2 a 0 por Estudiantes) y necesita reivindicarse ante su público.



UN POSIBLE CAMBIO

Una de las principales incógnitas durante la semana para el cuerpo técnico encabezado por Ezequiel Medrán, pasaba por la inclusión o no como titular de la última contratación del mercado de pases, el lateral derecho Matías Olguín. El jugador que vino de la reserva de Boca Juniors fue incluido desde el vamos en el entrenamiento futbolístico del viernes ocupando ese sector del campo, pero Ayrton Portillo no salió de la formación, sino que pasó a integrar por el mismo carril la zona de volantes.

Entonces, esto implicó una serie de corrimientos tácticos y el futbolista que deja el equipo titular en relación al que jugó el viernes pasado, es el delantero Gonzalo Ríos. Así, la Crema seguramente intentará tener mucha verticalidad con Portillo por derecha y Nicolás Delgadillo en la izquierda, mientras que Alex Luna y Manuel Lago tratarán de ubicarse unos metros detrás del goleador Claudio Bieler.

El único jugador que no podrá estar a disposición de Medrán es Marco Borgnino, quien se recupera de una lesión fibrilar en el bíceps femoral de la pierna izquierda



TODOS LOS DETALLES

Estadio: "León Kolbowski".

Árbitro: Lucas Novelli Sanz. Asistente 1: Mariano Viale. Asistente 2: Javier Mihura. Árbitro: Guido Mascheroni.

Horario: 21.10.

TV: TyC Sports.



ATLANTA: Pedro Fernández; Alejo Dramisino, Ian Rasso, Fernando González, Marcos Pinto; Mauro Bogado, Federico Marín, Juan Galeano, Juan Pablo Krilanovich o Diego Becker; Lucas Ríos o Pablo Mouche y Nicolás Mazzola. DT: Mauricio Giganti.

ATLETICO RAFAELA: Marcos Peano; Olguín, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Gabriel Risso Patrón; Portillo, Facundo Soloa y Nicolás Delgadillo; Manuel Lago y Alex Luna; Claudio Bieler. Sup: Gastón Pezzini, Agustín Bravo, Federico Torres, Matías Fissore, Nicolás Laméndola, Cristian Llama, Gino Albertengo, Gonzalo Ríos y Bautista Tomattis. DT: Ezequiel Medrán.