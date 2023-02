Pampas ganó con Colidio de titular

Pampas dio cuenta de su categoría y venció por 41 - 21 a Cobras XV, en su debut en el Super Rugby Américas, este domingo como visitante en San Pablo. Con el rafaelino Lorenzo Colidio como titular, la franquicia argentina pudo aprovechar su potencia en el contacto y la gran cantidad de infracciones de parte de local para ganar, gustar y golear.

De este modo, Pampas XV comenzó de la mejor manera su participación y promete dar pelea hasta el final.

Cobras XV: 1 Levy Marinho, 2 Endy Willian Pinheiro, 3 Henrique Ferreira, 4 Lucio Anconetani, 5 Gabriel Paganini (c), 6 Adrio de Melo, 7 Matheus Claudio, 8 André Arruda, 9 Douglas Rauth, 10 Lucas Tranquez, 11 Alain Altahona, 12 Robert Tenório, 13 Nicolás Cantarutti, 14 Ariel Rodrigues, 15 Daniel Lima.

Reservas: 16 Leonardo Silva, 17 Brendon Alves, 18 Bautista Vidal, 19 Ben Donald, 20 Cleber Dias, 21 Diver Ceballos, 22 Felipe Gonçalves, 23 Lucas Spago.

Pampas: 1 Miguel Prince, 2 Ramiro Gurovich, 3 Javier Coronel, 4 Lorenzo Colidio, 5 Federico Lavanini, 6 Nicolás D’amorim, 7 Manuel Bernstein, 8 Santiago Ruiz, 9 Rafael Iriarte, 10 Joaquín de la Vega Mendía, 11 Iñaki Delguy, 12 Felipe de la Vega, 13 Juan Pablo Castro (c), 14 Jerónimo Ulloa, 15 Juan Ignacio Landó.

Reservas: 16- Rodrigo Pérez Boulan, 17 Javier Corvalán, 18 Martín Villar, 19 Rodrigo Fernández Criado, 20 Jerónimo Ureta, 21 Mateo Albanese, 22 Tomás Suárez Folch, 23 Benjamín Elizalde.

Tantos en el primer tiempo: 6' try de Delguy convertido por Landó (P), 11' try de De la Vega Mendía, 14' try penal ( C), 17' try de Lucio Anconetani convertido por Zé ( C), 30' penal de Juan Landó (P), 35' try de Jerónimo Ulloa convertido por Juan Landó (P), 39' try de Ramiro Gurovich conversión por Juan Landó (P).

Tantos en el segundo tiempo: 51' try de Arruda convertido por Zé (C ), 60' try de Juan Landó convertido por el mismo (P), 70' try de Santiago Ruiz.

Incidencias: 13', amarilla a Coronel (P), 26' amarilla a Lucio Anconetani ( C), 35' roja a Adrio (C ), 59' roja a Robert ( C), 60' amarilla a Altahona, 76' amarilla a Villar (P), 78' amarilla a Pérez Boulan (P).

Árbitro: Nehuén Jauri Rivero (AR). Cancha: Estadio Nicolau Alayon.

Otros resultados: Dogos de Argentina 30 - Yacaré de Paraguay 24 y Selknam de Chile 45 - American Raptors de Estados Unidos 10. Libre: Peñarol de Uruguay.