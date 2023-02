El Gobierno intensifica la reapertura de comisarías en el territorio provincial

El gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Seguridad, intensifica la reapertura de comisarías en todo el territorio provincial, con el objetivo de fortalecer la cercanía de la policía con los vecinos. Al respecto, el ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, sostuvo que “con la reapertura de las comisarías buscamos estar cerca de la gente, la realidad indica que tenemos que escuchar el clamor de la gente. Esto permitirá que la gente no tenga que trasladarse grandes distancias para hacer una denuncia en la comisaría".

El miércoles pasado, el funcionario encabezó el acto de reapertura de la comisaría 7° del barrio San Agustín, en la ciudad de Santa Fe, que también dará cobertura policial a los barrios Yapeyú, La Ranita, San Agustín II y demás distritos de la capital santafesina.

Ese mismo día, en horas de la tarde se reinauguró en Rosario la comisaría 13°, ubicada en calle San Nicolás 2023, donde funcionó la Unidad Especial de Protección de Testigos tras el cierre de la seccional.

En diálogo con la prensa, Brilloni señaló que “para nosotros es importante porque nos va a permitir abarcar una mayor porción de territorio en la ciudad, porque esto es parte de las comisarías que vamos a reabrir y refuncionalizar. También, porque nos permite propiciar las condiciones adecuadas de trabajo, tenemos comisarías que necesitan mejorar en cuanto a su estructura edilicia y comodidad, y por eso la tarea de refuncionalización nos permite proporcionar al personal policial las condiciones adecuadas de trabajo, pero no para que estén adentro, porque el policía debe estar en la calle en la prevención, pero hay un cúmulo de actividad administrativa que el policía debe atender”.

En ese sentido, el funcionario agregó que “hay cuestiones operativas que se pueden manejar desde las comisarías porque tienen internet, computadoras y todos los elementos para apoyar y controlar las operaciones en calle en cada una de las jurisdicciones, y también al comisario le va a permitir poder recibir a los vecinos y escuchar sus necesidades”.

Sobre la refuncionalización de esos espacios, anticiparon que se hará lo propio con las comisarías 6° y 11°. Por otra parte, se están arreglando patrulleros que pronto volverán a las calles. “Hoy en Rosario contamos con unos 3.700 efectivos de la Unidad Regional II y el aporte de distintas direcciones, que aportan otros 300, como la Policía Comunitaria que hoy trabaja caminando las zonas centrales y comerciales”, agregó Brilloni.

“También hay efectivos en la Estación Sur del barrio de Tablada y en la base de Crespo y Sabatini del sudoeste de la ciudad, donde pronto se instalará el nuevo centro del sistema 911 con importantes avances tecnológicos que nos permitirá, entre otras cosas, no depender de la electricidad sino tener suministro propio”, concluyó el funcionario.



ALLANAMIENTOS

EN VÍA HONDA

Por otra parte, el miércoles pasado se llevaron a cabo un total de 16 procedimientos en varios domicilios en esa zona de la ciudad de Rosario, que se encontraba saturada por la presencia de Gendarmería, Policía y la fiscalía interviniente.

Lo procedimientos se realizaron en pasaje Cerrillos al 3600, 3900 y 4000, en la intersección de Cerrillos y calle Coronel Niceto Vega, en Manantiales entre 24 de Septiembre y Pasaje 1801, Pasaje Sitjas y Avellaneda y Dr. Rivas y Avellaneda.

Como resultado de los procedimientos, los agentes detuvieron a siete hombres y a una mujer. Además, secuestraron 326 envoltorios de cocaína, 36 envoltorios de marihuana, 2 trozos compactos de marihuana.

También incautaron balanzas de precisión, documentación de interés, 22 teléfonos, una notebook, una moto con pedido de captura, dinero en efectivo, 12 armas de fuego y municiones varias de distintos calibres.