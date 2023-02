Considera "raro" que tenga que competir en unas PASO

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El flamante jefe de Gabinete, Agustín Rossi, afirmó que sería "raro" que el presidente Alberto Fernández tenga que "someterse a unas PASO" en caso de que decidiera ir en búsqueda de su reelección, y destacó la imagen de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Está claro que es raro que un Presidente que tiene la facultad de ser reelecto vaya a la reelección y tenga que traspasar o someterse a una PASO dentro de su propio espacio político", enfatizó Rossi en declaraciones radiales.

En ese marco, el ministro coordinador planteó: "La rareza viene de lo singular y lo singular ha primado bastante en el posicionamiento de nuestra coalición, así que sería una singularidad más. Una rareza más".

"El Presidente no ha confirmado que quiere ser candidato a la reelección, ha dijo públicamente que él trabaja para generar las condiciones para que el Frente de Todos sea competitivo en las próximas elecciones", aclaró Rossi.

En tanto, el funcionario nacional afirmó que la titular del Senado en "todas las encuestas" se ubica "por encima de todos" los otros posibles candidatos del espacio, luego de que los máximos dirigentes del oficialismo plantearon la necesidad de reclamar por la "proscripción" de la vicepresidenta y armar una comisión para pedirle que revea su decisión de no ser candidata "a nada" en las elecciones de este año.

"Todas las encuestas indican la potencialidad electoral de Cristina, que está por encima del resto de los candidatos o los potencialmente candidatos medidos en estas encuestas. Esto es claramente así", señaló Rossi.

En ese contexto, pidió "no darle demasiada rienda a la ansiedad" y recordó: "Son procesos y etapas distintas, pero cuando Cristina anunció la candidatura de Alberto Fernández fue el 18 de mayo, o sea, dentro de tres meses; y la fórmula Scioli-Zannini, en 2015, se anunció el 17 de junio. Uno me podrá decir que es poco tiempo, pero la verdad es que es un montón de tiempo".

"Y si hay un candidato que sobresale por sobre el resto, seguramente se podrá sintetizar en él. Si no hay nadie, creo que es un error tratar de sintetizar en alguien que no lo hace naturalmente. Eso genera incomodidades y frustraciones, y ahí lo mejor sería llevar adelante unas PASO", sentenció.