Ceferino Mondino en una cumbre del PRO con Del Sel y Faurie en Santa Fe

Un día antes de que el Gobierno provincial confirmara el calendario electoral para este 2023, la dirigencia del PRO compartió una reunión política en la sede partidaria de la ciudad de Santa Fe que terminó con un asado de camaradería. "La verdad que no se habló de candidaturas, pero en cierta forma todos los dirigentes que participamos del encuentro el miércoles por la noche formamos parte de lo que llamamos el H23, es decir que apoyamos la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta", explicó el concejal rafaelino, Ceferino Mondino.

Dirigentes de Santa Fe, Rosario, Rafaela y otras localidades se deleitaron con el "exquisito chivito asado" que fue obra del concejal de la capital provincial, Sebastián Mastropaolo. "Sacamos las sillas y mesas al patio donde hablamos de la actualidad de la Provincia y del país", agregó Mondino.

El ex canciller durante el gobierno de Cambiemos, Jorge Faurie, y el ex embajador argentino en Panamá, Miguel Del Sel, se sumaron a "cumbre" larretista en la Casa PRO de calle San Jerónimo. "Reunión de camaradería PRO santafesina para unir esfuerzos para las elecciones de Santa Fe 2023. Agradecido ⁦@SebaMastropaolo⁩, concejal en Santa Fe, trabajador comprometido con PRO como fuerza de cambio para atender demanda y las preocupaciones de los santafesinos", publicó en su cuenta de Twitter el ex ministro de Relaciones Exteriores.

"Siempre que Miguel Del Sel está presente en los encuentros del PRO es un factor motivacional, irradia ganas", expresó Mondino sobre el ex candidato a gobernador. Y respecto de Faurie lo definió como "un libro abierto, un dirigente que está recontrapreparado, es el mejor formado, quizás le falta nivel de conocimiento en la Provincia y en política eso es clave para que te voten". "No se habló de candidaturas, pero hoy por hoy, si pones a todos los dirigentes de todos los partidos políticos de la Provincia, sin duda que Jorge es el más preparado, viajó por todo el mundo, habla como 15 idiomas, tiene una agenda internacional, ya recorrió la Provincia de Santa Fe y conoce muy bien el territorio. Hablar con él es un placer, es un fenómeno", resaltó el concejal rafaelino sobre el ex canciller, descendiente de franceses y diplomático de carrera.

Mondino adelantó que "posiblemente Jorge Faurie visite Rafaela durante los primeros días de marzo, estamos trabajando en la agenda de actividades, pero seguramente habrá encuentro con la prensa, recorrida y alguna reunión con empresarios o visita a empresas".

Hace un mes, durante una entrevista con el periodista Joaquín Morales Solá en la señal del canal TN, Faurie dejó un título incompleto en relación a sus posibles aspiraciones para este turno electoral. "Quiero contribuir a la provincia de Santa Fe desde la política", afirmó. "Yo creo que en Santa Fe puedo hacer un aporte, no voy a decir que quiero ser diputado, gobernador o estibador portuario, quiero hacer una contribución en la Provincia y creo que la puedo hacer. Hay mucho por hacer en mi Provincia, y lo puedo hacer. Quiero dar un sesgo que tiene que ver con Argentina y Santa Fe en el mundo", expresó.