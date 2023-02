El oficialismo busca un triunfo en el Congreso

Por José Aulicino



En los próximos días, el oficialismo buscará en el Congreso un pequeño triunfo político. El jueves que viene, el Senado sesionará por primera vez desde noviembre. En la Cámara de Diputados, pese a la decisión de Juntos por el Cambio de no dar quórum mientras continúe el juicio contra la Corte, el Frente de Todos -que viene de tres fracasos consecutivos- ya convocó a una sesión para el último día del mes y del periodo de extraordinarias. Será un día antes de que Alberto Fernández concurra al parlamento, acompañado por Cristina Kirchner, para dar un discurso en la Asamblea Legislativa.

El periodo de sesiones extraordinarias -que comenzó el 23 de enero- concluirá, de todos modos, con saldo negativo: podrían ser aprobados sólo media docena de los 26 proyectos que envió el Poder Ejecutivo al parlamento, y ninguna de las iniciativas promovidas por Sergio Massa desde el Ministerio de Economía.

El Frente de Todos convocó formalmente a sesionar el martes 28 de febrero para tratar exclusivamente dos proyectos: la moratoria previsional, que prevé un plan de pagos de deudas previsionales para que puedan jubilarse unas 800.000 personas que no alcanzaron a cumplir con los años de aportes, y una iniciativa que crea un programa de digitalización de las historias clínicas para todo el país.

En el oficialismo confían que no solo estarán los números para alcanzar el quórum e iniciar la sesión, sino también para la aprobación de ambos proyectos. Sería, entonces, la primera sesión del año y la única del periodo de extraordinarias, que finaliza ese mismo día. Se trata del periodo en el que el Congreso solo puede tratar proyectos que sean incluidos por el Poder Ejecutivo en un temario.

El Frente de Todos viene de sufrir tres derrotas consecutivas en la Cámara de Diputados: por falta de quórum no logró abrir dos sesiones el 1 de noviembre y una el 21 de diciembre, en la que intentó aprobar justamente la moratoria previsional y la creación de 8 universidades nacionales.

Juntos por el Cambio ya anunció y ratificó que no acompañará ninguna sesión del oficialismo mientras el Gobierno avance con el juicio político a todos los miembros de la Corte Suprema, un debate que en los próximos días continuará con el desfile por comisión de los primeros “testigos”. Los dos bloques libertarios, que integran en total cuatro diputados, no marcaron postura. José Luis Espert, no obstante, no acompaña la decisión de JxC de no sesionar mientras siga el proceso contra el máximo tribunal.

La bancada oficialista está integrada por 118 diputados, 11 menos de los necesarios para alcanzar el quórum de 129. Es por eso que requiere siempre del acompañamiento de bloques aliados y de la oposición para sesionar.

Con la ayuda de los diputados de Provincias Unidas (misioneros y rionegrinos), del Movimiento Popular Neuquino, del santacruceño Claudio Vidal, y del Frente de Izquierda, queda cerca de llegar al número, pero no le alcanza. Necesita sumar a alguno de los legisladores del Interbloque Federal, que está integrado por ocho diputados: tres peronistas de Córdoba, tres de Buenos Aires y dos socialistas de Santa Fe.

Sin embargo, es probable que al menos la mitad de la bancada acompañe el quórum. “Algunos no estamos de acuerdo con la idea de plantear un bloqueo del Congreso mientras siga el juicio a la corte como hace Juntos por el Cambio. Son dos proyectos que hay que tratar”, anticiparon en el bloque socialista, integrado por Mónica Fein y Enrique Estévez Boero, que había impulsado la iniciativa de historias clínicas incluido por el oficialismo en el temario.

El Frente de Todos, en cualquier caso, deberá tener, aunque no a todos, a la gran mayoría de sus diputados sentados en sus bancas. Juntos por el Cambio ya tiene decidido bajar al recinto si el oficialismo se asegura el quórum y abre la sesión. El interbloque opositor planea votar en contra de la moratoria previsional y a favor del proyecto de historias clínicas.

El oficialismo celebrará la sesión como una victoria contra lo que denominan el “bloqueo” parlamentario de la oposición. La incógnita es el tono que tendrá el debate, teniendo en cuenta el escandaloso antecedente de la sesión de diciembre que terminó a insulto limpio entre los diputados. “Va a depender del oficialismo. Si son inteligentes no van a calentar el escenario, al otro día tiene que ir Alberto Fernández a la Asamblea Legislativa. Pero depende de ellos”, advertían en JxC.



SENADO: CON

QUÓRUM PROPIO

En el Senado, recinto que está cerrado desde noviembre y donde manda Cristina Kirchner, el Frente de Todos apuesta a una “doble sesión”. En principio, el jueves al mediodía se llevará adelante la reglamentaria sesión preparatoria, en la que se designan las autoridades (se ratificarían las actuales).

Pasado el trámite, el oficialismo buscará una sesión para tratar temas incluidos por el Ejecutivo en extraordinarias. Hasta este fin de semana, sin embargo, no había convocatoria oficial. Podrían tratarse la Ley Lucio, que apunta a prevenir violaciones de derechos de los niños y adolescentes, y establece capacitaciones obligatorias para médicos, docentes y funcionarios del Estado que tengan contacto con la niñez; y la ley Alcohol Cero, que establece tolerancia cero de alcohol en sangre para quienes conduzcan vehículos.

Recuperado José Mayans de su grave problema de salud y con todos sus senadores en actividad, el Frente de Todos no requiere de la oposición para lograr el quórum y abrir una sesión. Le alcanza con sumar a tres aliados: el rionegrino Alberto Weretilneck, la misionera Magdalena Solari Quintana y la riojana Clara Vega, que ya estaban al tanto del plan oficialista.

Los miembros de Juntos por el Cambio recién se reunirían el mismo jueves por la mañana, pero en la presidencia del interbloque opositor ya anticipaban al cierre de esta semana que no colaborarán, como en Diputados, con el quórum.

“El oficialismo no nos informó nada. Tienen quorum propio, lo pueden hacer sin consensuar. Como es su modo de operar en estos tres años fue ese, llamar a una sesión especial y publicar el temario sin preguntarnos a nosotros, es probable que nos enteremos de los temas 24 horas antes”, dijo a TN la senadora del PRO, Guadalupe Tagliaferri. (Fuente TN)