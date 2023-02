El próximo halving: ¿cómo se puede estar preparado?

El halving es un evento programado en el protocolo de bitcoin que reduce a la mitad la cantidad de nuevos bitcoins que los mineros reciben por minar nuevos bloques, es decir, los mineros reciben un 50% menos de bitcoins por verificar las transacciones. Los halvings de bitcoin tienen lugar cada 210.000 bloques, y se producirán hasta que la red haya generado una oferta máxima de 21 millones de bitcoins.

Este proceso se lleva a cabo cada 4 años aproximadamente y tiene como objetivo aumentar la dificultad para encontrar un bloque, generando así una menor recompensa, lo que disminuye la emisión de bitcoins nuevos reduciendo consigo la oferta, esto acompañado de una mayor demanda suele dar inicio al Bull run. El primer halving ocurrió en noviembre de 2012, y desde entonces, la recompensa por bloque se ha reducido de 50 a 6,25 bitcoins. Cada vez que ocurre un halving, la oferta de nuevos bitcoins se reduce, lo que puede tener un impacto en el precio y la adopción de la criptomoneda.

“El 2020 fue un año histórico para los mercados financieros de todo tipo de activos y el Bitcoin no fue la excepción. El 11 de mayo de 2020, fue el halving más reciente de Bitcoin causando que la recompensa por bloque descendiera de 12,5 a 6,25 Bitcoins. Esta actividad ha demostrado ciertos patrones y tendencias en el mercado de criptomonedas, uno de ellos es que antes y después de cada halving, se ha registrado un aumento significativo en el precio de Bitcoin, esto se debe a la disminución de la oferta y la creciente demanda.” señaló Nahuel Martínez, cofundador de cripto South American Miners (SAM).

Los halvings de bitcoin tendrán lugar cada 210.000 bloques hasta llegar a su supply máximo de 21 millones, qué sucedería aproximadamente en el año 2140. Luego los mineros seguirían obteniendo como recompensa las comisiones por confirmar transacciones.

Sin embargo, el mercado de criptomonedas es conocido por ser altamente volátil, y los halving son también una demostración de esto. Durante los períodos anteriores y posteriores al halving, se puede esperar un mayor nivel de incertidumbre y fluctuaciones en el precio.

Los halving también han sido un punto de inflexión para la adopción de Bitcoin, ya que después de cada evento, se ha registrado un aumento en el interés y la participación en el mercado, lo que ha impulsado el crecimiento de la criptomoneda.

“El halving siempre ha significado años alcistas, por lo que para el próximo, previsto para mayo del 2024, se espera que el precio de Bitcoin vuelva a alcanzar máximos históricos. Por lo que hoy se produce una buena ventana con bajos precios para entrar ya que luego del Halving se podría multiplicar hasta 9 veces su valor. No obstante, es importante tener en cuenta que los patrones históricos no garantizan resultados futuros y que el mercado de criptomonedas es altamente volátil y susceptible a cambios en cualquier momento, lo que significa que siempre se debe estar alerta a posibles cambios.” agregaron desde South American Miners.

En conclusión, el mercado de criptomonedas sigue con muchas posibilidades de crecimiento. Si bien, las continuas caídas del bitcoin generan una reducción en los costos para minar e invertir en criptomonedas que le permite a cualquier persona ingresar al mercado colocando un capital razonable, es probable que esta situación cambie luego del próximo Halving por lo que se puede decir que este es un buen momento para ingresar en la minería de Bitcoin.