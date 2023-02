Santa Fe se paraliza este domingo con el clásico

Unión será local este domingo frente a Colón en una edición nueva del clásico santafesino, en un mal inicio de ambos en la Liga Profesional de Fútbol luego de tres fechas.El partido se jugará a las 17.00 en el "15 de Abril", con arbitraje de Facundo Tello y transmisión de TNT Sports.

Unión suma dos puntos y Colón no consiguió unidades en las tres presentaciones previas. El resultado del partido determinará el futuro de Gustavo Munúa en el banco del "Tate" y el de Marcelo Saralegui en el del "Sabalero".

En principio, Munúa no haría cambios en su equipo, ya que mostró un nivel y funcionamiento correcto en el último empate con Barracas Central (1-1), de visitante. Todo lo contrario sucederá en Colón, derrotado en su última presentación por Sarmiento de Junín (2-0) en su casa.Es que el "Sabalero" tendría siete variantes en su once inicial, dos forzadas por lesión como las salidas de Cristian "Kily" Vega y Carlos Arrua, y las restantes por bajo nivel deportivo. La entrada más importante es la de Ramón Ábila, que comenzó tarde la pretemporada por estar de vacaciones en Qatar durante el Mundial y luego sufrió una pequeña molestia muscular que lo relegó al banco de suplentes.

Estas son las probables formaciones:

Unión: Santiago Mele; Federico Vera, Franco Calderón, Oscar Piris y Claudio Corvalán; Luciano Aued y Yeison Gordillo; Imanol Machuca, Mauro Luna Diale y Kevin Zenón; Thiago Vecino. DT: Gustavo Munúa.

Colón: Ignacio Chicco; Augusto Schott, Facundo Garcés, Lucas Acevedo, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Santiago Pierotti, Barlomero Perlaza, Tomás Galván; Natanael Troncoso y Ramón Ábila. DT: Marcelo Saralegui.