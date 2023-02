Patronato no arranca

Patronato cayó como local ante San Martín de San Juan en el arranque de la Zona A de la Primera Nacional. El conjunto de Walter Otta perdió por 2-1 contra los sanjuaninos por la 3º fecha de la Primera Nacional. Juan Cruz Esquivel hizo el gol del Rojinegro, mientras que Bontempo y Villegas marcaron para el visitante. Se fue expulsado Lucas Krupzky en el equipo de Paraná.

En otros dos partidos del grupo anoche se dieron estos resultados: All Boys 1 (Marco Iacobellis -p-) - Temperley 1 (Adrián Arregui) y Estudiantes de Río Cuarto 2 (Mateo Bejamich y Mateo Villalba) - San Telmo 2 (Ramiro Luna y Agustín Stancato).

Por la Zona B estos fueron los marcadores: Racing de Córdoba 0 - Estudiantes de Buenos Aires 1 (Lautaro Parisi); Gimnasia de Jujuy 1 (Francisco Maidana -p-) - Aldosivi 1 (Facundo Curuchet) y Ferro 2 (Martín Rodriguez y Nicolás Retamar) - Quilmes 3 (Federico Anselmo, Tomás Sandoval y Facundo Castro). Quilmes y Estudiantes son los transitorios líderes del grupo con 6 puntos.

Este sábado jugarán: Zona A, 20.15 Gimnasia de Mendoza vs. Flandria.

Zona B: a las 17 Riestra vs. Brown (A) y Chacarita vs. Villa Dálmine; 20.30 Tristán Suárez vs. Dep. Madryn.