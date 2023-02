Juez reavivó la interna de Juntos por el Cambio

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El senador Luis Juez reavivó ayer la interna de Juntos por el Cambio, al asegurar que lo tiene "absolutamente sin cuidado" no ser el favorito del expresidente Mauricio Macri para competir por la gobernación de Córdoba.

"Me tiene absolutamente sin cuidado, si no estoy dispuesto a pelear para que mis hijos tengan otro futuro en la provincia, y voy a estar pensando en lo que opina algún dirigente, sea quien sea y tenga el poder que tenga, estoy pintado", expresó en referencia a la opinión del exmandatario.

En la misma línea, aseguró que los cordobeses "no le dan bola a los que no votan" en la provincia, y afirmó: "Mirá si con 59 años de edad y 40 de militancia voy a andar dudando con actitudes de titubeo para ver qué piensan y opinan".

"Soy respetuoso en lo que piensa, pero acá en Córdoba votan los cordobeses y lo único que me importan es lo que piensan los cordobeses", expresó el dirigente, quien se disputa la candidatura con Rodrigo de Loredo.

A su parte, cuestionó al actual mandatario provincial por no revelar las fechas de las elecciones, y por no reglamentar las PASO.

"Estamos ante una precariedad institucional manifiesta. Después de 25 años, un gobierno no puede fijar las fechas porque está especulando si nos divide. No se sabe si se vota en julio o en mayo", amplió.

Asimismo, dijo que Schiaretti "se ha largado a esta aventura de su candidatura nacional" y la comparó con los globos chinos al argumentar que "nadie sabe qué carajo hacen, pero saben que en algún momento se caen".

Por otro lado, el senador cargó nuevamente contra el kirchnerismo en sus intentos de quedarse con la tercera banca del Consejo de la Magistratura al denunciar que "no cumplen con las órdenes" de la Corte Suprema.

"La máxima autoridad del Poder Judicial determinó que la maniobra de dividir el bloque para quedarse con un lugar y con tres representantes en el Senado, cuando la ley le asigna por primera minoría nada más que dos, es una maniobra irregular, arbitraria", afirmó.